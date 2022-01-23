Microsoft'un Activision'ı Satın Almasına Çok Sert Bir Tepki Daha Geldi!

Microsoft'un büyük bir bedel ödeyerek Activision'ı satın alması, hiç beklenmeyen bir yerden, oldukça sert bir eleştiri aldı!

  • Levent Öztürk
Dev satın almaya sert eleştiri!

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