Microsoft'un Activision'ı Satın Almasına Çok Sert Bir Tepki Daha Geldi!

Microsoft, geçtiğimiz günlerde Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Anlaşma, oyun endüstrisinde ve borsada şok dalgalarına neden oldu. Örneğin, Sony'nin piyasa değeri, haberden bir gün sonra yaklaşık 20 milyar dolar düştü. Son olarak ise Dünya Bankası, biraz alışılmışın dışında bir hareketle, büyük anlaşma hakkındaki görüşlerini paylaşmak zorunda kaldı.
Reuters tarafından hazırlanan bir habere göre, Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Microsoft'un Activision Blizzard'ı devralmasını "yoksul ülkelerin borçları yeniden yapılandırmaya uğraştığı, COVID-19 ve yoksullukla başa çıkmak için mücadele ettiği bir zamanda şüpheli bir sermaye tahsisi" olarak eleştirdi.
Malpass bir çevrimiçi etkinlikte şunları söyledi: "İnsanı düşündürüyor. Bu iyi bir sermaye dağılımı mı?' Biliyorsunuz, tahvil piyasasına büyük miktarda sermaye akışı gidiyor. Dünyanın çok küçük bir kısmı bu tür tahvil finansmanına erişime sahipken, gelişmiş ülkelerde, özellikle uzun vadeli tahvil alımlarını desteklemek için kullanılan merkez bankası rezerv varlıklarında çok fazla sermaye tıkanmış halde. Mülteci akışını, devam eden kötü beslenmeyi ele almak için, gelişmekte olan ülkelere daha fazla para ve büyüme akması gerekiyor."
Malpass, gelişmiş ülkelerin mali yapısını eleştirdi, ancak Dünya Bankası'na yeterince katkıda bulunmayan ülkeleri isim isim açıklamaktan kaçındı.
Tüm konuşmaya dayanarak şunu söylemek mümkün: Malpass, Microsoft gibi şirketlerin başka şirketleri satın almak için on milyarlarca dolar harcamak yerine gelişmekte olan dünyaya yatırım yapmasını istiyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz...
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