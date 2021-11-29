Call of Duty: Vanguard İncelemesi

Xbox 360 döneminden bu yana Call of Duty oyunlarının sıkı bir takipçisiyiz. Hatta söylemesi ayıp bir COD lansmanında düzenlenmiş bilgi yarışmasında ödül kazanmışlığımız da var. Activision; Origin ve EA gibi her sene popüler oyun serisine yeni bir başlık eklemeyi seven firmalardan biri. COD, Battlefield ve Fifa gibi popüler kültürün bir parçası haline gelmiş serileri kaçırmamaya hevesli oyuncular olduğu sürece de üretim hattı çalışmaya devam edecek gibi duruyor. Burada asıl değerlendirmemiz gereken her sene bize ne kadar farklı bir içerik sunulduğu ve ödediğimiz paranın karşılığında ne kadar içerik aldığımız!
Bu sene yılların müthiş ikilisi Battlefield ve Call of Duty rekabetinin Halo'nun gölgesinde kaldığı su götürmez bir gerçek. Çok yakın zamanda detaylı bir Halo Infinite incelemesini sizlere sunacağız. Bunun için elbette öncelikle hikaye modunun da yayınlanmasını bekliyoruz. Ama isterseniz şimdi ilk olarak yeni Call of Duty: Vanguard nasıl bir oyun olmuş gelin birlikte bakalım. İçinde hikaye olmayan oyunları değerlendirmeyi pek tercih etmediğimiz için ve bu sene bir de üstüne oldukça sorunlu bir çıkış yapan Battlefield 2042 incelemesine ise hiç girmeyeceğiz. Boşuna zaman kaybetmeye değmez.
Şimdiye kadar 2. Dünya Savaşı konusu o kadar fazla sömürüldü ki biz de dâhil olmak üzere pek çok kişi bu tür FPS oyunlarından bıkmıştık. Ne mutlu ki Call of Duty, 2017'deki WWII haricinde uzun zamandır modern dünyaya odaklanmış durumdaydı. Yeni Vanguard ise seriyi köklerine yani 2. Dünya Savaşı dönemine geri döndürüyor. Ancak hemen üzülmeyin, bu öyle bir geri dönüş değil. Vanguard bize, tüm klişelerden arınmış, çok iyi kurgulanmış bir hikaye ile bambaşka bir yaklaşım sunuyor. Ortalama altı saatlik bu hikaye modu son dönem COD oyunları ortalamasına göre kabul edilebilir. Elbette bizim için yine yeterli olmadı ama en azından Battlefield 2042'nin aksine Activision, hala etkileyici bir hikaye sunuyor ki bunu es geçemeyiz. Ek olarak tonlarca çok oyunculu eğlence, 20 yeni harita ve elbette denenmiş ve test edilmiş Zombi modu da cabası.
Hikayenin tadı damağınızda kalıyor
COD: Vanguard'ın hikaye modu her şeyden çok bir Michael Bay filmine benziyor. Oldukça fazla heyecan, eğlence ve aksiyon vadediyor. Oyun, az önce de belirttiğimiz gibi bizi tekrar İkinci Dünya Savaşı'na götürüyor ve bu sefer Phoenix Projesi adlı özel bir göreve liderlik eden bir Nazi subayını avlamak için özel bir birim olarak bir araya gelen bir grup insanı kontrol ediyoruz. Prologue da sayılabilecek, trende geçen müthiş aksiyonlu bir bölüm ile başlayan oyun, Hitler'in intihar ettiği ve Nazi ordusunun son sancılarını yaşadığı dönemde geçiyor. Asıl hikaye, gerçek bir kişiden uyarlanmış olan Lady Nightingale olarak anılan bir Rus kadın keskin nişancı, arsız tavırlı bir Amerikan flyboy, Avustralyalı bir bomba uzmanı ve bir İngiliz komutandan oluşan ekibimizin, Dominic Monaghan'ın mükemmel bir performans ile canlandırdığı Jannick Richter adlı Nazi subayı tarafından yakalanması ile başlıyor. Sonrasında flashback'ler ile tüm ekip üyelerinin hikayelerinin arka planını tek tek oynama ve bu noktaya nasıl geldiklerini görmek şansı buluyoruz.
Hikaye bizi D-Day çıkarmalarından Stalingrad Savaşı'na kadar 2. Dünya Savaşı'ndaki tüm ünlü cephelere götürüyor. Yeri geliyor bir çölde savaşıyoruz, yeri geliyor Japon uçak gemisine bomba atmak için bir uçak ile dalış yapıyoruz. Ancak Nazi işgalinden ve etrafındaki şehrin yıkımından kaçmamızı sağlayan aksiyon yüklü ama duygusal anlar da içeren Lady Nightingale'in hikâyesi özellikle dikkat çekiyor. Gerçekten etkileyici ve benzersiz bir hikâye ve tek başına bir oyun hâline gelse biz dâhil çoğu kişinin alıp oynayabileceği bir oyun olabilirmiş. Tüm diyaloglar çok iyi işlenmiş, dinamik ve aralara serpiştirilen tuhaf ama komik satırlarla eğlenceli de hissettiriyor. Bu bireylerle oluşturulan takıma, önceki tüm Call of Duty oyunlarından daha fazla emek harcandığı belli ve oyunun bitiminden de çıkarım yapmam gerekirse büyük bir ihtimalle serinin devamında bir başka oyunda daha bu ekiple karşılaşmamız mümkün.
Yeni mekanikler oyunu zenginleştirmiş
Hikaye daha önceki oyunlardan alışık olduğumuz oyun mekaniklerini kullanıyor. FPS kamera açısı ve bolca savaş elbette itici güç. Düşmanlardan elde edecekleriniz dâhil, 2. Dünya Savaşının silahlarının birçoğu elinizden geçiyor. Bu hissi gerçekten seviyoruz. Hikayelere bağlı olarak mütevazı bir tabancadan, Pasifik hikayesindeki alev makinesi kadar çok geniş bir yelpazede kullanabileceğiniz bir çok silah var. Duvarlara tırmanabildiği için özellikle Lady Nightingale bölümleri özelinde bahsetmeye değer birkaç yeni ekleme de var. (Evet burada da tırmanabileceğimiz yerler sarı bir kumaş ile işaretlenmiş :D ) Havalandırma deliklerinden geçerek düşmanları gizlice avlayabileceğimiz konumlardan, keskin nişan almamıza izin verecek şekilde oluşturulan seviye tasarımları gerçekten başarılı olmuş.
Diğer bölümlerde de birkaç güzel yenilik bulunuyor. Örneğin İngiliz komutanı olarak oynarken, birliklerimize ateşlerini belirli alanlara odaklamalarını emredebiliyoruz. Bizi gökyüzüne çıkaran, gökyüzünde büyük it dalaşlarına karıştığımız ve Japon savaş gemilerini bombaladığımız bir uçuş bölümü de var. Dâhil edilen gerçekten iyi bazı bölümler var. Bir an bile tekrara düşmeyen, yine heyecanın hiç azalmadığı bir hikaye modu olmuş.
Yepyeni bir çok oyunculu mod: Champion Hill
Hepimizin bildiği gibi COD, son dönemde hikâyelerden çok, çok oyunculu modlarıyla öne çıkan bir oyun. Kişisel olarak bizim yıllar içinde yavaş yavaş uzaklaştığımız bir şey. Yaş ilerleyince tepkilerimizin kötüleşmesinden olabilir. Ama daha çok hileciler ile sohbetteki seviyesiz ve küfürlü konuşmalar da önemli bir neden olabilir. Call of Duty ağırlıklı olarak çok oyunculu bir oyun ve bunu bilerek almanızı tavsiye ederiz. Hikaye modu olduğu sürece biz de oynamaya ve incelemeye devam edeceğiz. Modların genel yapısında ise çok fazla değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Yine de, çoğunlukla haritalarda öne çıkanlar var. Açılışta devasa 20 arena mevcut ve bunlar, diğer oyuncuları saf dışı bırakmaya çalışarak takılmak için harika yerler. Ana hikayede oynadığınız bu haritalardan bazıları oldukça hızlı, bazıları ise daha ince hesap yapmanız gereken bir oyun tarzı gerektiren geniş alanlara kadar çeşitleniyor.
Team deathmatch, Capture the flag ve favorimiz Free for All gibi normal modların hepsi aynen korunmuş. Ek olarak oyuncuyu iki veya üç kişilik ekipler halinde bir araya getiren yeni Champion Hill modu da var. Burası bir arenaya girip karşı takımı alt etmeye çalıştığınız bir yer. Başlangıçta tek bir silah ve 500$ ile başlıyorsunuz ve paranızı dikkatli harcamanız gerekiyor. Oyuncu başı 6, toplamda oyuncu sayısına göre 12 ya da 18 olan spawn sayınız sona erdiğinde ise kaybediyorsunuz. Çok bağımlılık yapan bir mod olmuş ve bizce bundan en iyi şekilde keyif almak için rastgele yabancılardan çok arkadaşlarınızla oynamanızı tavsiye ederiz. Çünkü bu modda iletişim gerçekten çok önemli.
Oynamaya devam ettiğimiz yegâne çok oyunculu modlardan Zombies de yine oyun içinde yer alıyor. Bilmeyenler için temel olarak akın akın üzerinize gelen bir sürü zombinin olduğu ve onları temizlemeniz gereken bir seri mod bu. Portallar aracılığıyla çeşitli alanlara ışınlanarak kendi başınıza veya dört arkadaştan oluşan bir ekiple oynayabiliyorsunuz. Bazen bir zaman sınırı oluyor, bazen de toplayıp bir yere bırakmanız gereken nesneler bulunuyor. Zombies hayranları bundan bir kez daha keyif alacak ama içerik açısından çok fazla yenilik görünmüyor.
Sonuç
Var olan oyun modlarının çokluğu ve bir aksiyon filmiymiş gibi işlenen etkileyici hikayesine ek olarak Call of Duty: Vanguard'ın, denediğimiz Xbox Series S üzerinde muhteşem göründüğünü de eklemeden geçemeyeceğim. Çoğu ara sahneyi gerçekten ayırt etmek gerçekten zor ve sadece bir görevdeki hızlıca geçip gideceğiniz apartman dairesindeki ayrıntı düzeyi bile inanılmaz detaylı. Kesinlikle yeni nesil konsolun hakkını veren oyunlardan. Müthiş efektlere ek olarak Battlestar Galactica, The Walking Dead ve Agents of S.H.I.E.L.D. gibi diziler ile God of War ve League of Legends gibi oyunların da müziklerini yapan Bear McCreary'den gelen mükemmel müzikler ile gerçekten her şey bir AAA oyununa layık. Genel bir paket olarak Vanguard, tümü mükemmel görsellikle sunulan saatlerce eğlence sunabilir . Eğer İkinci Dünya Savaşı'na geri dönmeyi planlıyorsanız şimdilik bundan daha iyi bir yol yok.
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Geliştirici: Sledgehammer Games
Yayıncı: Activision
Platform: Xbox Series S/X, Xbox One, PC, PS5, PS4
Tür: Aksiyon, FPS
Web: www.callofduty.com
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