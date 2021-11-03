Efsane Geri Döndü: Age of Empires 4 İncelemesi İçeride...

Age Of Empires IV, serinin sevilen nostaljik yapısını korurken yeni başlayanlar için tarihi oynayarak öğrenebilecekleri kadar da basit bir gerçek zamanlı strateji oyunu olmuş.

  • Mahmut Karslıoğlu
Age of Empires IV İnceleme

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