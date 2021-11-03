Efsane Geri Döndü: Age of Empires 4 İncelemesi İçeride...

Bundan bir yıl önce Microsoft, Age of Empires fanlarının 15 yıllık açlığını bir nebze de olsa giderebilmek için 4K görseller ve bazı yeni modlarla güncellediği AOE 3 için bir Definitive Edition'ı piyasaya sürmüştü. Yeni oyunun çıkmasını beklerken ısınmak ve pasımızı silmek için bu iyi bir alternatif oldu. Ancak artık Age of Empires 4'e kavuştuk ve elbette yine incelemeden geçmeyeceğiz. Bence, her şeyin başladığı ve oyunun bir gerçek zamanlı strateji klasiği haline gelmesine neden olan AOE 2'nin çıkışından 22 yıl sonra Relic, bu sefer Age of Empires 4 ile aynı büyüyü yakalamak için elinden geleni yapmış. Geliştiriciler, serinin uzun süreli hayranlarını memnun etmek için AOE 2'den ilham alarak ortaçağa dönemine geri dönmüş olmanın yanı sıra hikaye modlarıyla yeni oyuncu neslini de kazanmayı amaçlayan da bir oyun ortaya koymayı hedeflemiş. Özellikle bu mod, oyuncuların detaylı strateji oluşturma ve kaynak yönetimi içinde kaybolmadan, çok fazla taktiksel bilgiye sahip olmasalar bile savaşlara girmelerine ve dünya tarihindeki bazı önemli tarihsel olaylara tanıklık etmesini sağlayan güzel bir yenilik olmuş.
Modern bir AOE 2 gibi
Age of Empires 4, ister RTS türünde yeni, isterse yirmi yıldan fazla deneyime sahip olsun, tarihsel stratejiyle ilgilenen hemen hemen her oyuncuya uygun oyun modları, tutorial'lar ve zorluk seviyeleri ile dolu. Oyunda Karanlık Çağlardan Rönesans'a kadar, 500 yıllık bir döneme yayılan ve 35 görevden oluşan 4 ayrı senaryoda şehirler inşa ederken, kaynaklarınızı doğru yönetip, kara ve denizdeki savaşlarda ordunuza önderlik etmeniz gerekiyor. Relic, denenmiş ve kabul görmüş AoE formülüne çok fazla yeni özellik ekleyerek risk almak istememiş. Ancak yine de kesinlikle mevcut oyun deneyim çeşitliliğini sağlamayı başarmış. Birçok yönden, yeni oyunun, AoE 2'nin modern bir versiyonu gibi görünmesi ve hissettirmesine rağmen kesinlikle bir Definitive Edition denemeyecek kadar da farklı. Grafik ve ses konusunda elbette sevilen grafik tarzından ödün vermeden çağ atlandığı su götürmez bir gerçek, ancak 90'ların sonlarında AoE2 oynayarak uzun zamanlar geçiren biri olarak oyunun başarılı formülünün hala ön planda olduğunu söyleyebiliriz.
500 yıllık döneme yayılmış 8 medeniyet
Yeni oyun, dördü kendi eksiksiz senaryosuna sahip olan sekiz oynanabilir uygarlık (fraksiyon) ile geliyor. İngiltere'nin Normanlar tarafından fethi, İngiltere ve Fransa arasındaki Yüz Yıl savaşları, Moğol İmparatorluğu ve Moskova Büyük Dükalığı'nın yükselişini anlatan bu senaryoların her biri, oyunculara gerçek zamanlı strateji ve AoE oyun mekaniklerinin temellerini öğretmeye (veya yenilemeye) yardımcı olmak için oldukça akıllıca tasarlanmış. Özellikle yeni oyuncuların, kısayol tuşlarını, askeri stratejiyi, kaynak yönetimini ve birçok başka ipucu ve püf noktası öğrenmek için bu hikaye modlarını mutlaka oynamasını tavsiye ederiz. Bunun dışında oyuncular Çin, Delhi Sultanlığı, Abbasi Hanedanlığı ve Kutsal Roma İmparatorluğu ile de oynayabiliyorlar. Sekiz fraksiyonun tümü aynı temel birimleri paylaşsa da kendilerine has avantajları ve birkaç farklı mekanik ile her birinin benzersiz hissettirmesi ve birbirlerinden ayrılması da sağlanmış.
Güçlenmeden çevrimiçi savaşlara bulaşmayın
Her görevin dayandığı gerçek dünya savaşları hakkında tonlarca belgesel tarzı çekim ve anlatımla dolu hikaye modlarına ek olarak, oyuncular ayrıca çevrimiçi olarak yedi adede kadar farklı oyuncu ile birlikte ya da onlara karşı rekabetçi savaşlara katılmaları da mümkün oluyor. Elbette çevrimiçi tarafa geçmeden önce doğru strateji ve kaynak yönetimi ile medeniyetinizi belli bir seviyeye getirmenizi de tavsiye ederiz. Aksi takdirde hezimet kaçınılmaz olacaktır. Oyunun bu tarafının başarısı, zamanın ruhuna ne kadar sadık kalacağını ve lansman sonrası ne tür içeriklerin gelip gelmeyeceğini belirlemeye yardımcı olacak. Bu açıdan bakıldığında da oyun şimdiye kadar işler iyi bir başlangıç yapmış gibi görünüyor. Oyun; güncel RTS dünyasından farklı olarak oyun modları açısından çok fazla dikkat çeken bir yeniliğe sahip olmasa bile, rekabetçi oyuncular modern bir RTS'den bekleyebilecekleri tüm oyun modlarını ve çevrimiçi desteği bulacağına emin olabilirler.
Sorunlar yok değil
Age of Empires 4 ile ilgili belki de söylenebilecek bir iki olumsuz şey de var elbette. Birincisi görseller! Seri oldukça ikonik bir sanat tarzına sahip, nostaljik hissettiriyor. Bu noktada çok fazla yenilik peşinde değil ve sınırları zorlamıyor. Yani maksimum grafik ayarlarında oynayan oyuncuların bile çok fazla fark hissedeceğini sanmıyoruz. Grafikler aynı türdeki bazı yeni oyunlara kıyasla biraz eskimiş gibi görünse bile yine de burada asıl hedeflenen stili korumak olduğu için kabul edilebilir sayılabilir. Diğer taraftan birimlerin kontrolüne gelirsek, bazı oyuncular oyunun kontrollerine ve birimlerin davranışlarına alışana kadar bunu sinir bozucu bulabilirler. Çünkü bazen, bazı birimler yollarında bir engel olduğu ya da düşmanla sarılı olduklarından tam olarak beklendiği gibi davranmayabiliyorlar.
Sonuç
Genel olarak, Age of Empires, yeteri kadar yenilik sunarken türün hayranları için de yeteri kadar nostaljiyi barındırdığını söyleyebiliriz. RTS'ye yeni başlayan oyuncular için son teknoloji grafikler beklemedikleri sürece hikaye modu ve senaryolar ile AOE 4, çok güçlü bir seçenek haline geliyor. Oyunun Game Pass sahiplerine ücretsiz olması ve daha da önemlisi Türkçe desteğine sahip olması daha önce hiç oynamadıysanız bile denemeniz için büyük bir fırsat doğuruyor. Bunun da, bu gerçek zamanlı strateji oyununa çok fazla yeni hayran kazandıracağına eminim.
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Geliştirici: Relic, World's Edge
Yayıncı: Xbox Game Studio
Platform: PC
Tür: Gerçek zamanlı strateji (RTS)
Web: www.ageofempires.com/games/age-of-empires-iv/
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