Far Cry 6 İnceleme: Yılın En Çok Beklenen Oyunu Karşınızda!

Zamanla diktatöre dönüşmüş bir lider ve özgürlüğünü geri kazanmak için savaşan bir halk. Yara, kurgusal bir ülke olsa da hikayesi bir çok gerçek ülkeninkinden farklı değil!

  • Mahmut Karslıoğlu
Far Cry 6 İnceleme: Yılın en çok beklenen oyunu!

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