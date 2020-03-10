Call of Duty: Warzone Duyuruldu

Activision, beklenen duyuruyu yaptı ve yeni "battle royale" tabanlı oyunu Call of Duty: Warzone'u tanıttı. Modern Warfare'e sahip olanlar, oyunu yarından itibaren ücretsiz oynayabilecekler.
Call of Duty: Warzone, ilk başta battle royale ve yağma olmak üzere iki oyun moduyla gelecek. Oyunun tek haritası olan Verdansk, 150 kişinin aynı anda oynamasına izin veriyor. Yağma modunda amaç, haritadaki ganimetleri bulup, diğer oyuncuların işini bitirmek, oyun içi kontratlarda yarışmak ve en oyunu çok parayla bitirmek olacak.
Oyunda haritayı yürümekten daha hızlı dolaşmanızı sağlayacak beş aracın yanı sıra, Gulag adlı bir mekanik bulunuyor. Oyunda ilk defa öldüğünüzde kendinizi diğer yeni ölmüşlerin bulunduğu bir hapishanede buluyorsunuz. Burada bir başka oyuncuyla bire bir dövüşmeniz gerekiyor. Bu dövüşü kazanırsanız, müsabakayı kazanmaya çalışan diğer takım arkadaşlarınızın yanına dönebiliyorsunuz. Kaybetmeniz halinde arkadaşlarınızın yeterince oyun içi para kazanmasını ve sizin için bir canlandırma satın almasını ummak zorundasınız.
Yukarıda bahsettiğimiz kontratlar ise sizin ve takım arkadaşlarınızın belirli görevleri yerine getirip, oyun içi para kazanmasını sağlıyor. Bu paralar, "killstreak" gibi şeyler satın almanıza ve öldükten sonra sizi diriltecek bir eşyayı satın almanıza olanak tanıyor. Yağma modunda topladığınız parayı güvenle saklayacak bir balon da alabiliyorsunuz.
Modern Warfare oyununa sahipseniz, kazandığınız eşyalar, silahlar ve yüzleri Warzone'da da göreceksiniz. Benzer şekilde Warzone'daki ilerlemeniz Modern Warfare'e de yansıyacak. Oyun çapraz-platformu desteklediğinden, diğer sistemlerdeki arkadaşlarınızla birlikte oynamanız mümkün olacak. Bununla birlikte Activision, konsol veya PC'de 101GB'a kadar veri indirmeniz gerekebileceğini söylüyor, yani Warzone oynamayı planlıyorsanız, şimdiden boş alan hazırlamak isteyebilirsiniz.
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