Huawei P40 Pro'nun Kamerası Galaxy S20 Ultra ile Yarışabilir

Yeni sızıntılara göre Huawei P40, yine müthiş bir kamerayla gelebilir.
Twitter'daki @Rodent950'nin iddialarının her zaman doğru çıkmadığını söylemekte fayda var, bu yüzden iddialara bir miktar şüpheyle bakmanızı öneriyoruz. İddiaya göre Huawei P40 Pro, 52MP ana lens ile gelecek. Bu lensin "Hexadeca Bayer" yapılandırmasını kullanacağı, yani 3,25MP görüntüler için 16 pikseli bir pikselde birleştireceği söyleniyor. Bu kadar düşük bir megapiksel sayısının ne işe yarayacağını merak ediyorsanız, bunun cevabı düşük ışık performansını iyileştirmek. Piksel birleştirme işlevinin isteğe bağlı olabileceği belirtiliyor. 13MP'lik "dördü bir arada" fotoğraflar da çekebiliyor.
Let's play some numbers— Teme (??) (@RODENT950) March 6, 2020
IMX700 52mp (Hexadeca Bayer) RYYB 1/1.28"
IMX650 40mp ultra wide Cine RGGB 1/1.5"
3x optical tele zoom
10x optical dual prism periscope zoom with 2P1G lenses
Time of flight sensor
LED light
Color temperature sensor
microphone#HuaweiP40Pro pic.twitter.com/hUTDjob5Qs
Sensörün RGB yerine RYYB (kırmızı, sarı, sarı, mavi) tasarımına sahip olduğu, bu sayede daha çok ışık yakaladığı belirtiliyor. Benzer tasarıma daha önce Huawei P30 Pro'da rastlamıştık.
Telefonda 40MP'lik bir ultra geniş lensin de bulunduğu iddia ediliyor. Bu lens, Huawei P30 ve Mate 30'daki ana sensörün aynısı gibi görünüyor.
Sızıntıya dikkatle yaklaşmak gerekse de, bilgilerin çoğu daha önce duyduklarımızla uyum içerisinde. Ne kadar doğru olduklarını 26 Mart'taki Huawei tanıtımında öğreneceğiz.
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