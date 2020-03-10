Huawei P40 Pro'nun Kamerası Galaxy S20 Ultra ile Yarışabilir

Yeni sızıntı, Huawei P40 Pro'nun kamerasıyla Galaxy S20 Ultra'ya ciddi bir rakip olabileceğini gösteriyor!

Huawei P40 Pro'nun Kamerası Müthiş Olabilir
Tweet ile paylaşılan P40 Pro çizimi. Çizimin yeni olup olmadığı belli değil

Yeni sızıntılara göre Huawei P40, yine müthiş bir kamerayla gelebilir.

Twitter'daki @Rodent950'nin iddialarının her zaman doğru çıkmadığını söylemekte fayda var, bu yüzden iddialara bir miktar şüpheyle bakmanızı öneriyoruz. İddiaya göre Huawei P40 Pro, 52MP ana lens ile gelecek. Bu lensin "Hexadeca Bayer" yapılandırmasını kullanacağı, yani 3,25MP görüntüler için 16 pikseli bir pikselde birleştireceği söyleniyor. Bu kadar düşük bir megapiksel sayısının ne işe yarayacağını merak ediyorsanız, bunun cevabı düşük ışık performansını iyileştirmek. Piksel birleştirme işlevinin isteğe bağlı olabileceği belirtiliyor. 13MP'lik "dördü bir arada" fotoğraflar da çekebiliyor.

Sensörün RGB yerine RYYB (kırmızı, sarı, sarı, mavi) tasarımına sahip olduğu, bu sayede daha çok ışık yakaladığı belirtiliyor. Benzer tasarıma daha önce Huawei P30 Pro'da rastlamıştık.

Telefonda 40MP'lik bir ultra geniş lensin de bulunduğu iddia ediliyor. Bu lens, Huawei P30 ve Mate 30'daki ana sensörün aynısı gibi görünüyor.

Sızıntıya dikkatle yaklaşmak gerekse de, bilgilerin çoğu daha önce duyduklarımızla uyum içerisinde. Ne kadar doğru olduklarını 26 Mart'taki Huawei tanıtımında öğreneceğiz.

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