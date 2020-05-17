"Canavar Reklamlara" Chrome Engeli Geliyor

Google'ın ağustos itibariyle rahatsız edici video reklamlarını Chrome'da engelleyeceğini biliyorduk. Better Ads Standards kapsamında getirilen bu ilke yanında Google, aynı tarihte cihaz kaynaklarını ve veriyi hızla tüketen reklamları da sınırlandıracak.
Firma 14 Mayıs'ta yaptığı duyuruyla yoğun olarak kaynak kullanan reklamlara ağustosun başından itibaren bir kısıtlama getireceğini, bunun için bir eşik değeri belirleyeceğini söyledi. Telefonun pilini ve veri kotasını hızla tüketen uygulamalar sınırları geçtiğinde, reklamın görüneceği yerde bir hata sayfası görünecek. Böylece kullanıcılar, reklamların kendilerine atanan kaynakları aştığını ve durdurulduğunu anlayacak.
Google, 4MB'tan ağ verisi tüketen, 30 saniye içerisinde 15 saniye işlemci kullanan veya toplam 60 saniye kullanan reklamları engelleyeceğini söylüyor. Teknoloji devine göre "bugün tüm reklamların sadece yüzde 0,3'ü bu eşiği geçiyor, ancak bu reklamlar tüm reklamların tükettiği verinin yüzde 27'sini, tüm işlemci kullanımının yüzde 28'ini kapsıyorlar".
Firma, değişiklikleri önümüzdeki aylarda test edecek. Değişiklikleri içeren kararlı Chrome sürümünün ağustosta yayınlanması planlanıyor.
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