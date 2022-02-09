CANLI: Galaxy S22 Serisinin de Tanıtılacağı Unpacked Etkinliği Başladı!

Beklenen gün geldi, Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarını içeren Galaxy S22 serisi için düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği başlıyor. Etkinlik Türkiye saati ile 18.00'da başlayacak ve çevrimiçi olarak düzenlenecek. Ayrıca Metaverse'te de özel bir tanıtım yapılacak.
Galaxy S22 serisinin üç modelden oluşması bekleniyor. Bu modeller Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olacak. Aynı etkinlikte ayrıca, Galaxy Tab S8 serisinin de tanıtılması bekleniyor.
Eğer siz de Samsung'un yeni ürünlerini merak ediyorsanız, şirketin Galaxy Unpacked etkinliğini canlı olarak takip etme imkanına sahipsiniz. Hemen aşağıdaki videodan, yeni Galaxy'lerin tanıtımını dakika dakika izlemeniz mümkün.
Tanıtımın hemen ardından, Galaxy S22 serisinin tüm modelleri için ön inceleme videoları yine CHIP Online'da olacak. Bizi izlemeye devam edin...
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