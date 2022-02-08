Samsung, Galaxy S22 Tanıtımını Metaverse'te de Yapacak!

Samsung'un yeni Galaxy S22 serisi telefonlarını ve muhtemelen fazlasını tanıtacağı Unpacked etkinliği, eş zamanlı olarak Metaverse'te de gerçekleşecek!

  • Levent Öztürk
Galaxy S22 Tanıtımı Metaverse'te de Yapılacak!!

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