Samsung, Galaxy S22 Tanıtımını Metaverse'te de Yapacak!

Samsung Galaxy S22 serisi yarın tanıtılacak ve görünüşe göre tanıtım, Metaverse'de de gerçekleşecek. Güney Koreli dev, Galaxy S22 tanıtımı için yeni inşa edilmiş Decentraland sanal dünyasını kullanacak. Katılım, kripto para cüzdanınızı bağlayarak da gerçekleşebiliyor ama bu zorunlu değildir. Yine de Samsung'un cüzdanlarını bağlayanlar için bazı özel imkanları olabilir.
Galaxy Unpacked 2022 başladığında, klavyeniz ve farenizle Decentraland'de gezinebilir ve Samsung'un yeni ürünlerini inceleyebilirsiniz. Decentraland avatarınızın görünümünü özelleştirmenize izin veren bir karakter yaratıcısı bile var.
Samsung sanal mağazayı Second Life'ı hatırlatabilecek bir 3D sanal dünya tarayıcısı olan Decentraland'ın içine kurdu. Ancak, Şubat 2020'de piyasaya sürülen Decentraland, aynı zamanda üyelerin kripto cüzdanlarını bağlayabilecekleri ve NFT olarak arazi satın alabilecekleri bir kripto para oyun alanı olarak öne çıkıyor.
Metaverse çok az tüketici tarafından gerçekten anlaşılıyor, kullanılıyor veya yaşanıyor olsa da, "anın dijitalleşmesi" olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanda dijital bir yapı inşa etmek ve Samsung'un blok zincirine bağlı olduğu kripto kalabalığına atıfta bulunmak, Çarşamba günü tanıtımı yapılacak ürünlerden bağımsız bir şekilde kripto dalgasının bir parçası olarak yorumlanabilir.
Decentraland'in tüm özelliklerine erişmek için kripto para cüzdanınızı kullanarak kaydolmanız gerekiyor ancak misafir olarak da oturum açabilirsiniz. Her iki durumda da, saç stilleri, giysiler ve aksesuarlar dahil olmak üzere avatarınızı tasarlamanız gerekiyor. Ardından, klavyenizi ve farenizi kullanarak 360 derecelik ortamda gezinebiliyorsunuz.
Gerçek dünya 3D deneyimi sizin tarzınıza daha uygunsa, Samsung'un New York City, Londra, Güney Kore, Dubai ve Malezya'da bir dizi göz alıcı Galaxy video reklam panosu da ilginizi çekecektir. Bu bölgelerdeki dev reklam panoları, dev pençesini reklam panosu ekranının sınırlarının dışına çıkarmayı seven, dünyanın en büyük kaplanı için devasa bir açık alana dönüştürülmüş durumda.
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