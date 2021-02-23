Canon, imageRUNNER ADVANCE DX'in Yeni Üyesi C5800 Serisini Çıkartıyor!

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, satış rekorları kıran imageRUNNER ADVANCE DX portföyünün en yeni üyesi olan C5800 serisini piyasaya sunuyor. imageRUNNER ADVANCE DX C5800 serisi, fiziksel ve dijital iş akışları arasında köprü görevi görerek hibrit iş akışlarını güçlendirip hızlandırıyor. uniFLOW Online ile mükemmel entegrasyonu sayesinde hibrit çalışma döneminde dijitalleşmenin en güçlü ayağı haline geliyor.