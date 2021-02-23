Canon, imageRUNNER ADVANCE DX'in Yeni Üyesi C5800 Serisini Çıkartıyor!

Pandeminin etkisiyle uzaktan çalışma sisteminin benimsenmesi ofisin rolü ve çalışma anlayışında ve bunun sonucu olarak ofis teknolojileri ihtiyaçlarında farklılıklara neden oluyor. İşletmelerin günümüzün hibrit çalışma gerçekliğinde büyümesini desteklemek adına geliştirilen imageRUNNER ADVANCE DX C5800 serisi, uniFLOW Online ile sorunsuz entegrasyonu sayesinde, dijital dönüşümü hızlandırıyor ve uzaktan çalışma şartları altında rakipsiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Yaratıcı sınırlarını zorlamak isteyen işletmeler için alternatif bir çözüm olarak kısa süre önce piyasaya sunulan imagePRESS C170 serisinden sonra bu yeni cihaz da yüksek verimliliği ile öne çıkıyor.
Konumdan bağımsız teknoloji ekosistemiyle verimlilik artışı
imageRUNNER ADVANCE DX C5800 serisi, dakikada 70 sayfaya varan süper yüksek renkli baskı hızı, gelişmiş ağ bağlantısı kapasitesi ve son teknoloji tarama özellikleriyle belge iş akışlarının düzene koyulmasında öne çıkıyor. Konumdan bağımsız teknoloji ekosisteminin bir parçası olarak, tutarlı bir şekilde güvenli, verimli ve etkili çalışmayı sağlamak için tasarlanan imageRUNNER ADVANCE DX C5800 serisi, verimliliği gerçek anlamda artırıyor.
Sınıfının en iyisi olan bu cihaz, uzun ömürlü ve kolay değiştirilebilir parçaları sayesinde daha fazla servis kolaylığı sunarak kendinden önceki modellerin güvenilirliğini ve dayanıklılığını tek modelde bir araya getiriyor. Yalnızca altı saniyede açılma ve dört saniyede hızlı başlatma özellikleriyle maksimum çalışma süresi ve sürücü verimliliği sunuyor. Çizilmeyi önleme, kağıt besleme ünitesinde yapışık kağıt besleme algılama ve boş sayfa kaldırma özellikleri işleme süresini azaltırken tarama performansını artırıyor. Bu seri, belgeleri kullanıma hazırlarken değerli zamandan tasarruf etmek adına çok çeşitli yerleşik sonlandırma seçenekleri sunuyor.
Dijital dönüşüm sürecine katkı
Özellikle günümüzün hibrit çalışma akışlarında ekiplerin bağlantı kurabilmesi ve iş birliği işinde çalışabilmesi adına dijitalleşme çok büyük önem taşıyor. imageRUNNER ADVANCE DX C5800 serisi, dijital dönüşüm yolculuğuna çıkan firmalara sunulan Canon ürünlerinin en yeni üyesi olarak öne çıkıyor. Baskının dijitale dönüştüğü bir merkez olarak, işletmelerin çalışanlarını işyeri uygulamaları ile birbirine bağlamasına ve belgeleri tek bir platform üzerinden doğrudan iş akışlarına eklemesine olanak tanıyor.
Dropbox ve OneDrive gibi bulut depolama sistemleriyle entegre olan dahili bağlantı sayesinde çalışanlar, belgelere her yerden erişebiliyor, belgeleri düzenleyebiliyor ve paylaşabiliyorlar. Canon'un bulut tabanlı yazılımı uniFLOW Online, tüm çalışma konumlarını birbirine bağlayan tek bir platform sunuyor ve bu sayede şirketler, cihazları nerede olursa olsun, filolarını merkezi olarak yönetebiliyor. Basit maliyet takibi, güvenli tarama ve yüksek cihaz güvenliği sunuyor.
imageRUNNER ADVANCE DX C5800 serisinin hibrit çalışma döneminde kişiler ve ekipler arasındaki köprü ve dijital dönüşümün bir ayağı olacağını belirten Canon Europe Pazarlama ve Belge Çözümleri Başkan Yardımcısı Hiro Imamura şöyle konuştu: "Son 12 ayda, çalışma düzenlerinin yanı sıra iş ve teknoloji gereksinimlerinde de büyük değişiklikler görüldü. Zaten kullanılmakta olan hibrit çalışma biçimleri bu süre içinde gelişti ve hızlandı. Bunu akılda tutarak, nerede olurlarsa olsunlar müşterilerimizin belge iş akışı gereksinimlerini karşılamak için teknolojimizi geliştirmeye ve portföyümüzü genişletmeye devam ettik. imageRUNNER ADVANCE DX C5800 serisi ile dağıtılmış iş güçlerini birbirine bağlamaktan ve dijital dönüşümü sağlamaktan tutun, en son imagePRESS C170 Serisi lansmanı ile sağlanan şirket içi profesyonel baskı ve sonlandırma sunmaya kadar müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını her yönüyle destekliyoruz."
Imamura sözlerini şöyle sürdürdü: "İşletmeler şimdi çalışanlarının belgeleri hızlı ve verimli bir şekilde dijitalleştirebilmelerine ve bunlara istedikleri anda her yerden erişebilmelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bugün verdiğimiz haberlerle müşterilerimizin iş sürekliliğini sürdürmelerine ve günümüzün hibrit çalışma taleplerine uyum sağlamalarına yardımcı olduğumuzdan eminiz."
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