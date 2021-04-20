Canon'dan 18 Yıldır Devam Eden Liderlik

Canon, EOS serisi dijital değiştirilebilir lensli fotoğraf makinelerinde ön plana çıkan temel görüntüleme sistemi bileşenlerini (örneğin, CMOS görüntü sensörleri, görüntü işlemcileri ve değiştirilebilir lensler), "hız, konfor ve yüksek görüntü kalitesi" ana konsepti altında geliştiriyor. Profesyonellerin güvenini kazanan yüksek performanslı lider modellerinden; kullanıcıların kolay kullanımla yüksek görüntü kalitesinde çekimin keyfini çıkarmasına olanak tanıyan giriş seviyesi modellere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Canon, aynı zamanda çok sayıda yaratıcı ifadeyi mümkün kılan toplam 118 RF ve EF serisi lensi içeren zengin bir lens seçkisini bir arada sunuyor. Böylelikle farklı müşteri ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor.
Canon, dijital SLR fotoğraf makinelerinin yeni olduğu bir dönem olan 2003 yılının Eylül ayında sektörde çığır açan EOS 300D modelini piyasaya sundu. Rekabetçi fiyatıyla ve kompakt, hafif tasarımıyla ezberleri bozan bu fotoğraf makinesi küresel pazarda en yüksek payı almayı başardı ve dijital SLR pazarında büyümenin zeminini hazırladı. O günden bu yana Canon, sektörde ezberleri bozan ürünler çıkarmayı sürdürüyor. Bu cihazlara profesyonel model EOS-1D serisi ve dijital SLR video kaydına olanak sağlayan EOS 5D serisi de örnek gösterilebilir.
2018 yılının Ekim ayında Canon, optik teknolojilerinden tam anlamıyla yararlanan EOS R tam kare aynasız fotoğraf makinesi ve RF lensler dahil olmak üzere, görüntülemede yaratıcılık sınırlarını daha da genişleten ve yeni görsel ifade olanakları yaratan EOS R sistemini tanıttı. Film çağında başlayan uzun geçmişi ve sadık kullanıcıların desteğiyle, EOS serisi, 2019'da satılan toplam 100 milyon fotoğraf makinesi ile kayda değer bir dönüm noktasına ulaştı.
Canon, 2020 yılının Temmuz ayında, yeni nesil görsel ifade arayışında en son teknolojiyle donatılan EOS R5 tam kare aynasız fotoğraf makinesini kullanıma sundu. Ürün yelpazesini önümüzdeki süreçte daha da genişletmeyi hedefleyen Canon, on sekiz yıldır kesintisiz olarak küresel pazarda 1 numaralı payını korumayı başardı.
Canon'un hedefi, ürünlerinin özünü oluşturan optik teknolojisine dayanarak, sunduğu çeşitli görüntüleme teknolojilerinde iyileştirmeler yapmaya devam ederken, EOS serisi fotoğraf makinelerini ve RF/EF serisi lenslerini daha da güçlendirmek ve genişletmek. Böylece gün geçtikçe daha da farklılaşan kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak ve fotoğraf ve video kültürünün yaygınlaşmasını desteklemek için yeni görüntü yakalama alanları amaçlıyor.
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