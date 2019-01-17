Çarpıcı İddia: AMD, Intel'e Satılacak!
Yeni ortaya çıkan iddialara göre AMD, Intel'in radarına girdi. ABD'li şirket, AMD'yi satın mı alacak? İşte detaylar...
- Ercan Uğurlu
Hep diyoruz, AMD, son dönemde çok dikkat çekmeye başladı. Gerek işlemci gerek ekran kartı tarafında büyük atılımlar yapan şirket, öte yandan yazılım tarafında da başarılı sürücüler yayınlıyor. Tüm bunların sonucunda Intel'i sıkıştırmaya başlayan AMD, elbette bu noktada Amerikalı şirket için "dikkat çekici" olmaya başladı. EETimes'a göre ise, Intel yakında AMD'yi satın almak için hamle yapabilir.
Evet, iddiaya göre Intel, AMD için böylesi bir harekette bulunabilir. Ancak buradaki asıl hedefin Lisa Su olduğu biliniyor. Şu an AMD'nin CEO'su olan Lisa Su, bilindiği gibi AMD için önemli hamleler yapıyor. Intel ise, Brian Krzanich'ın istifası sonrası bu koltuğu Robert Holmes Swan'a devretmiş durumda, ancak bunu değiştirecek gibi görünüyor. Koltuk için ise en uygun aday olarak Lisa Su'yu görüyorlar.
Bu arada Intel'in AMD'yi satın alacağına ilişkin haberler ilk değil, geçmişte de benzer iddialar ortaya atıldı. Bizim düşüncemiz, bu kez de bu iddialar yalnızca iddia olarak kalacak ve gerçekleşmeyecek. Zira Lisa Su'nun AMD için büyük motivasyonu olduğu biliniyor. Öte yandan AMD'nin başındayken iyi de işler de çıkartıyor. Son olarak dünyanın ilk 7nm mimarili oyuncu ekran kartı Radeon VII'yi CES 2019'da tanıtan Lisa Su, bakalım bu iddiaya nasıl bir yanıt verecek. Önümüzdeki günlerde bu konu açıklığa kavuşacaktır.
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