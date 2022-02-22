Casio'dan Çok Özel Bir G-Shock Daha: Sadece 100 Adet Üretilecek DW-6900...

Casio, 1990'lı yılların internetinden esinlendiğini söylediği, yeni bir retro tarzı G-Shock saati piyasaya sürdü. Sınırlı sayıda üretilen DW-6900, Casio ile 90'ların tarzı sokak giyiminde uzmanlaşmış Endonezya merkezli bir moda markası olan Paradise Youth Club arasındaki bir işbirliği olarak karşımıza çıkıyor.
Saat, parlak yeşil bir yüze ve ana düğmeye, ayrıca gümüş renkli bir çerçeveye ve kayışa sahip. Bileşenlerinin geri kalanı için henüz tam özellikler sunulmuş değil, ancak diğer yeni DW-6900 modellerine benziyorsa, 200 metreye kadar suya dayanıklılık, geri sayım sayacı, alarm ve otomatik takvime sahip darbeye dayanıklı bir kasadan bahsedebiliriz.
1995 yılında piyasaya sürülen orijinal DW-6900, elektrominesanslı arka aydınlatmaya sahip ilk G-Shock saatiydi. Hypebeast'in bildirdiği üzere yeni model, o dönemde insanların hayatındaki "ana güç kaynağı haline gelen dijital ağdan" ilham alıyor ve arka ışığı etkinleştirildiğinde kırmızı renkte "güç kaynağı" yazısı görülüyor.
Saatin arkasında "Guide to the Paradise Highway" ifadesi işlenmiş durumda ve saat, eski bir CRT monitörü andıran bir kutu içinde paketlenmiş olarak sunuluyor.
Bu özel sürüm saatlerden sadece 100 adet üretilecek. Şu anda Paradise Youth Club'tan sipariş verilebiliyor ve 25 Şubat tarihinde de doğrudan Casio tarafından satışa sunulacak.
Bu, Casio'nun tasarım arşivlerini karıştırıp DW-6900'ü ilk kez ziyaret edişi değil. 2020 yılında da şirket, saatin 25. yıl dönümünü kutlamak için sınırlı sayıda üretilen bir seri sunmuştu. Siyah DW6900SP-1 ve gümüş DW-6900SP-7, monogramlı bir "25" ekrana ve ayrıca kadran üzerinde mavi, pembe ve yeşil renkli dijital kadranlara sahipti.
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