Casio'dan Çok Özel Bir G-Shock Daha: Sadece 100 Adet Üretilecek DW-6900...

Casio, 1995 yılından izler taşıyan çok özel bir G-Shock modelini tanıttı. Sadece 100 adet üretilecek olan yeni DW-6900, kutusuyla da ayrı bir nostalji sunuyor.