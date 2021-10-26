Casper'dan Profesyoneller İçin Üstün Performanslı Bilgisayarlar

Farklı meslek gruplarının ihtiyaçları teknolojinin gelişmesiyle şekil değiştiriyor. Artık üstün performans ve güç; mimarlık, tasarım, mühendislik ve yazılım gibi alanlarda da olmazsa olmaz. Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur da profesyonellere ihtiyaçları olandan daha fazlasını mobil platformlardaki en üstün özellikli laptopları ile sunuyor.