Casper VIA X20 ile Mobil Fotoğrafçılık Deneyimi

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medya paylaşımları ve mobil fotoğrafçılığa olan ilgi, gün geçtikçe artıyor. Cep telefonlarımızın fotoğraf çekme kapasitesinin gelişmesi ve güçlenmesiyle de telefonlarımızla ciddi anlamda fotoğrafçılık yapmak artık mümkün.