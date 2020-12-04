XPG Soğutma Çözümlerini LEVANTE 360 ile Büyütüyor

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, hepsi-bir-arada soğutma çözümlerine XPG LEVANTE 360 soğutucuyu eklediğini duyurdu.
XPG – Asetek İşbirliğinin Yeni Ürünü: LEVANTE 360 İşlemci Soğutucusu
XPG LEVANTE 360, sıvı soğutma sistemleri alanında dünyanın en büyük markalarından olan Asetek®'in yedinci nesil pompa sistemini kullanıyor. 3 adet fanı bulunan sistemde 360mm uzunluğunda bir de radyatör yer alıyor. Etkili bir soğutma sunan LEVANTE 360'ın RGB aydınlatması ise oyunculara kasalarını kişiselleştirme imkânı veriyor.
Yüksek Performanslı Soğutma
Asetek tarafından geliştirilen patentli soğutma sistemi, işlemci ısısını daha iyi kontrol edebilmek için PWN kontrol desteği olan bir pompa içeriyor. 360mm uzunluğundaki kocaman radyatör ve üzerinde 0,15mm boyutundaki mikro kanallar bulunan bakır plaka ise daha verimli bir ısı transferi sağlıyor. XPG, LEVANTE 360'ı sıvı yataklı (FDB) ve 4 pinli PWM (Pulse Width Modulation) motoru bulunan 3 adet 120mm büyüklüğünde renkli fanla tamamlamış.
FDB ve PWM teknolojileri soğutma sisteminin çalışma ömrünü 40ºC'de 40,000 saate çıkarırken gürültü seviyesini maksimum çalışma esnasında 34dB ile sınırlıyor. Sistem tam performansla çalışırken 61,5 küp feet dakika (CFM) hava akışı sağlıyor.
En Havalı Kasaları Süsleyen RGB Aydınlatma
Etkin bir soğutma yanında göz alıcı bir görünüm sunmayı amaçlayan XPG LEVANTE 360, 20 adet RGB LED ile birlikte geliyor. Ayrıca soğutma bloğunun kapağında da RGB aydınlatma bulunuyor. Önde gelen pek çok anakart markasıyla uyumlu olan LEVANTE'nin ARGB bağlantısını kullanmak istemeyenler ise kutudaki ARGB kumandası ile fanların ve soğutucu bloğunun aydınlatmasını kolayca değiştirebilirler.
5 yıllık garantiye sahip olan XPG LEVANTE 360'ın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ülkelere göre farklılık gösterebilir. LEVANTE 360 sıvı soğutucu hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer XPG ürünlerini incelemek için xpg.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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