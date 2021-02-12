PlayStation 5 DualSense'te Ortaya Çıkan Sorun Can Sıktı

Sony, PlayStation 5 ile beraber oyun denetleyicisinin adını ve özelliklerini güncelleyerek DualSense olarak karşımıza çıkarttı. Yeni tasarımı ve özellikleriyle kullanıcılardan takdir gören DualSense hakkında ortaya atılan yeni iddia ise ortalığı karıştırdı. Reddit'te tartışmalarda ortaya çıkan bu iddiaya göre, DualSense'in analog çubukları kaydırma yapıyor.
Evet, gamepad'lerde sıkça karşılaşılan bu durumdan anlaşılan DualSense de nasibini almış. Daha önce Nintendo Switch ve Xbox One denetleyicilerinde de ortaya çıkan bu sorun, DualSense'de de tekrarlanmış gibi duruyor. Analog çubuğun kayması problemi, özellikle FPS oyunlarında ve yarış oyunlarında bir hayli can sıkıcı olurken, aksiyon ve macera oyunlarında ise zaman zaman görmezden gelinebiliyor. Genellikle uzun kullanımlarda ortaya çıkan bu sorun, elbette oyuncunun gamepad'i ne kadar hoyrat kullandığına da bağlanabilir. Fakat DualSense'te ortaya çıkan bu durum, sorunun çok kısa süre içinde yaşandığını gösteriyor ki, zaten sorun da bu.
Sony'nin yeni oyun konsolunu satın aldıktan 10 gün sonra bu sorun ile karşılaştığını anlatan bir kullanıcı, bununla ilgili 15 saniyelik bir video da paylaşmış. Hemen burada görebileceğiniz videoda, kullanıcı DualSense'in analoglarına dokunmasa da oyundaki karakterin kendi etrafında döndüğü görülüyor.
Peki, DualSense denetleyicisi için bu senaryo gerçek ise ne yapmak gerekiyor? Neyse ki analog kayması garanti kapsamında değerlendiriliyor ve bu durumda izlenecek en doğru yol, DualSense'i Sony'ye göndermek olacaktır. Peki, aranızda benzer sorunu yaşayan var mı? Yorumlarda yazın.
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