Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'den ilk fotoğraf!

Cem Yılmaz, Netflix platformunda yayınlanacak olan yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ana karakterinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.
Dizi, Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu 1980'lerin başında yaşadıklarını anlatacak. Cem Yılmaz, fotoğrafı "Erşan 1981" notu ile paylaştı.
ERŞAN 1981 pic.twitter.com/oaB7wOvwGp— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 17, 2021
G.O.R.A. ve Arif V 216 filmlerinde de yer alan karakter Erşan Kuneri'nin yaşadıklarının anlatılacağı sitcom tarzındaki dizinin ilk sezonu 8 bölüm olacak.
Dizide Cem Yılmaz'ın yanı sıra Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar rol alacak.
"Her Bölüm Farklı Konu"
Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde dizi ile ilgili şöyle bir açıklamada bulunmuştu;
"Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel. Yolda geçen birkaç sahnemiz var. Kalan sahnelerimiz İstanbul'da. İbrahim Selim ve Necip Memili de kadroda olacak"
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