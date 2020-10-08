Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin nerede yayınlanacağını duyurdu!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri karakteri için hazırladığı yeni dizinin yayınlanacağı platform belli oldu. Yılmaz, projenin Netflix'te yayınlanacağını ve tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacağını açıkladı...