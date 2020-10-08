Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin nerede yayınlanacağını duyurdu!

Katıldığı bir televizyon programında merak edilen soruları yanıtlayan Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri dizisi hakkında bilgiler verdi. Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri'nin yayınlanacağı platformu da açıkladı.
ERŞAN KUNERİ, NETFLİX'E GELİYOR
NTV'de yayınlanan Gece Gündüz programına konuk olan Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri dizisi hakkında bilgi verdi. Yılmaz, projenin Netflix'te yayınlanacağını ve tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacağını söyledi.
"İLK SEZON TUTARSA 8 BÖLÜM DAHA YAPARIZ"
Sözlerine devam eden Cem Yılmaz, "İlk defa bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" ifadelerini kullandı.
DİZİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin 2021'de ekranlara gelmesi bekleniyor. 'G.O.R.A.' ile 'Arif ve 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1975-78 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak.
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