Cem Yılmaz'dan sürpriz yeni dizi açıklaması: "Komik ve hızlı olacak"

Cem Yılmaz, yeni projesi 'Erşan Kuneri' için çalışmalara başlıyor. Yılmaz, Az Önce Konuştum programına konuk oldu ve yaptığı açıklamada Erşan Kuneri dizisinin yerli bir dijital platformda yayınlanacağını ifade etti.
"8 BÖLÜMLÜK BİR DİZİ ÇEKECEĞİZ"
Cem Yılmaz, hızlı bir dizi projesini yapmak istediğini söyleyerek, "Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit olacak. 8 bölümlük bir dizi çekeceğiz" dedi.
Yılmaz, "1975'ten 1978'e kadar olan hayatından bir kesiti çekeceğiz. Erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin farklı film türlerini denemesi konu alınacak. Komik ve hızlı bir dizi olacak." ifadelerini kullandı.
YILMAZ: "25 SENEDİR KAPALI GİŞE OYNUYORUM"
"En iyi Cem Yılmaz filmi hangisi?" sorusu üzerine Cem Yılmaz şu yanıtı verdi: "Sevmediğim filmim yok. Geçen hafta pandemiden dolayı 'Pek Yakında' filmine denk geldim. Çok mutlulukla izledim. Çok güzel bir film. Daha fazlası benim elimden gelmiyor. 25 senedir kapalı gişe oynuyorum. Bununla ilgili hiçbir şey duymadım şu zamana kadar."
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