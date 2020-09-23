Cem Yılmaz'dan sürpriz yeni dizi açıklaması: "Komik ve hızlı olacak"

Komedyen Cem Yılmaz yeni projesi 'Erşan Kuneri' dizisi hakkında konuştu. Yılmaz, yaptığı açıklamada Erşan Kuneri dizisinin yerli bir dijital platformda yayınlanacağını, komik ve hızlı bir dizi olacağını söyledi.