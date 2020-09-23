Cem Yılmaz'dan sürpriz yeni dizi açıklaması: "Komik ve hızlı olacak"

Komedyen Cem Yılmaz yeni projesi 'Erşan Kuneri' dizisi hakkında konuştu. Yılmaz, yaptığı açıklamada Erşan Kuneri dizisinin yerli bir dijital platformda yayınlanacağını, komik ve hızlı bir dizi olacağını söyledi.

Cem Yılmaz sürpriz yeni dizi açıklaması: "Komik ve hızlı olacak"

Cem Yılmaz, yeni projesi 'Erşan Kuneri' için çalışmalara başlıyor. Yılmaz, Az Önce Konuştum programına konuk oldu ve yaptığı açıklamada Erşan Kuneri dizisinin yerli bir dijital platformda yayınlanacağını ifade etti.

"8 BÖLÜMLÜK BİR DİZİ ÇEKECEĞİZ"

Cem Yılmaz, hızlı bir dizi projesini yapmak istediğini söyleyerek, "Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit olacak. 8 bölümlük bir dizi çekeceğiz" dedi.

Yılmaz, "1975'ten 1978'e kadar olan hayatından bir kesiti çekeceğiz. Erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin farklı film türlerini denemesi konu alınacak. Komik ve hızlı bir dizi olacak." ifadelerini kullandı.

YILMAZ: "25 SENEDİR KAPALI GİŞE OYNUYORUM"

"En iyi Cem Yılmaz filmi hangisi?" sorusu üzerine Cem Yılmaz şu yanıtı verdi: "Sevmediğim filmim yok. Geçen hafta pandemiden dolayı 'Pek Yakında' filmine denk geldim. Çok mutlulukla izledim. Çok güzel bir film. Daha fazlası benim elimden gelmiyor. 25 senedir kapalı gişe oynuyorum. Bununla ilgili hiçbir şey duymadım şu zamana kadar."

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Bu dizi çok konuşulacak!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Et işareti nasıl yapılır? Klavyede et işareti (@)
Dolar işareti nasıl yapılır.? Klavyede dolar işareti ($)
A101 24 Eylül 2020 aktüel kataloğunda TV, telefon ve akıllık bileklik fırsatı
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Gözler Atiye 3. sezona çevrildi
Günün En çok Okunanları
Elon Musk'un sunumunun ardından Tesla hisseleri yüzde 7 düştü
Hacker'ların Yaptığı Saldırı, Bir İnsanın Ölümü ile Sonuçlandı
Chrome'un APP'ı Artık Daha da Güvenli Olacak
"Okula Dönemeyiş", Onların İşine Yaradı
Facebook'tan Yeni "Sahiplenme" Aracı Geliyor

 

 