Çentiksiz Bir iPhone 14 Geliyor: iPhone 14 Pro'nun Çizimleri Sızdırıldı

iPhone 14 Pro'nun çentiğe veda edeceğine dair iddiaları daha önce de duymuştuk. Ve şimdi iPhone 14 Pro'ya ait olduğu iddia edilen yeni çizimler bize hem aynı şeyi söylüyor, hem de tasarım açısından büyük bir yenilik beklemememiz gerektiğini gösteriyor.
91mobiles tarafından yayınlanan çizimler, iPhone 14 Pro'nun tasarımı hakkında daha önceden çıkan "yepyeni bir tasarım" haberlerinin tam tersine işaret ediyor. Arka kamera çıkıntısı yerli yerinde duruyor ve kamera grubu iPhone 13 Pro'ya çok benziyor. Bir başka şaşırtıcı gelişme ise SIM girişinin olmaması. Bu da Apple'ın yeni modelde SIM kart teknolojisinden tamamen uzaklaşmayı planladığını gösteriyor olabilir.
Görsellerde ön kameranın bulunacağı delik ve yanındaki Face ID sensörü de açıkça görülüyor. Bu da Apple'ın, en azından bu model için çentiği bu deliklerle değiştireceği anlamına geliyor.
Güç düğmesi sağ tarafta, kilit anahtarı solda, hoparlörler ise altta yer alıyor. İddiayı ortaya atan kaynaklar ekranın iPhone 13 Pro gibi 6,1 inç olacağını, 120 Hz ProMotion OLED panelle geleceğini belirtiyor. İşlemci Apple A16 Bionic işlemci olacak ve telefon minimum 6 GB RAM ile gelecek.
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