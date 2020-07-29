CES 2021 İçin Alınan Tartışmalı Karar, Apar Topar Değiştirildi

Koronavirüs salgınına rağmen insanların katılımıyla yapılması planlanan CES 2021 için planlar değişti. Ocakta yapılacak etkinlik, sadece dijital ortamda düzenlenecek.