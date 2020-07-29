CES 2021 İçin Alınan Tartışmalı Karar, Apar Topar Değiştirildi

Tüketici Teknlojileri Ortaklığı (CTA), geçen ay yaptığı sürpriz bir duyuru ile CES 2021'in insanların katılacağı bir etkinlik olduğunu söylemişti. Ancak katılımcılar arasında yapılan ve etkinliğe katılma durumu sorulan anketten çıkan sonuçlar, pek istendiği gibi olmadı. CTA, dün yaptığı duyuruda CES 2021'in tamamen internet üzerinden yapılacağını söyledi.
Korona virüsü Ocak ayında ABD'de kontrol altına alınsa bile, dünyanın farklı yerlerinden gelen yaklaşık yüz bin insanı aynı yerde toplamak, yerinde bir hareket olmayabilir.
CTA, çevrimiçi etkinlik ile "yeni bir sürükleyici deneyim" sunacağını söylüyor. Yüz yüze yapılacak etkinlikler için Berlin'de önümüzdeki ay yapılacak IFA 2020, bir sınav yeri olacak gibi görünüyor.
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