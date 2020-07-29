Laptop Kapağını Açıp Kapatmak, Windows 10'u Kitliyor!

Microsoft, laptopun kapağını tekrar tekrar açıp kapadığınızda Desktop Windows Manager'ın (DWM - Masaüstü Pencere Yöneticisi) çökebildiğini tespit etti. Sorun, 4K çözünürlüğünde çalışan Windows 10'un herhangi bir sürümünü kullanan laptoplarda yaşanıyor.
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Microsoft'un destek sayfasına göre DWM'nin çökmesinin nedeni, DirectX Video Belleği Yönetimi bileşenindeki bir hata. Yani sorunun donanımınızla bir ilgisi yok. Farklı forumlardaki kullanıcılara göre DWM'nin çökmesi, farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Bazı kullanıcılar, masaüstü simgelerinin yeniden sıralandığını ve boyutlarının değiştiğini söylerken bazıları, Windows Aero temalarını açamadığını dile getiriyor. Bazı kullanıcılar ise siyah ekranla karşılaştıklarını ve sorunu ancak PC'yi yeniden başlatarak çözebildiklerini söylüyor.
Sorunun ortaya çıkması için bir dizi kriterin karşılanması gerekiyor. Örneğin bir senaryoda 4K çözünürlüklü HDMI monitör bağlamanız, Movies & TV'de sürekli 4K H264 video izlemeniz, Güç Seçeneklerinde kapağı kapatma eylemi için Hiçbir şey yapma'yı seçmiş olmanız ve 4K video yürütülürken kapağı açıp kapatmanız gerekiyor.
Yazılım devi, sorunu çözmeye yönelik yama üzerinde çalıştığını söyledi ancak onarımın ne zaman hazır olacağını açıklamadı.
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