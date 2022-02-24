Chrome'a 8 Yıl Önce Eklenen Özellik, Mart Ayında Kaldırılıyor!

Google, Android için Chrome'un yıllardır insanların mobil veri kullanımını azaltmalarına yardımcı olan bir özelliğini yakında kaldıracağını duyurdu. 9to5Google'ın söylediğine göre, Chrome'un "Basit modu", Mart ayı sonlarında Chrome M100 sürümünün piyasaya sürülmesiyle ortadan kalkacak. Basit mod, Google 2014'te Android'de ilk kez tanıttığında Veri Tasarrufu adıyla biliniyordu.
O günlerde, birçok akıllı telefon sahibi sınırlı veri planları kullanıyordu ve aylık limitler aşıldığında kayda değer ek ücret riski bulunuyordu. Ve bazı bölgelerde mobil hızların sınırlı olması sebebiyle Basit mod, sayfaların sıkıştırılarak daha hızlı yüklenmesine yardımcı oluyordu. Hatta Google 2015 yılında, daha da az veri kullanmak için görüntüleri tamamen engelleme seçeneğini de ekledi.
Ancak Google artık seçeneği sürdürmek için fazla bir neden görmüyor. Sınırsız veri planları Dünya'nın pek çok bölgesinde bir kez daha norm haline geldi ve şirket, Chrome'un varsayılan ayarlarla veri kullanımını azaltmaya devam ettiğini söylüyor.
Şirket bu hafta bir yardım sayfasında "Son yıllarda birçok ülkede mobil veri maliyetinde bir düşüş gördük ve veri kullanımını daha da azaltmak ve web sayfası yüklemesini iyileştirmek için Chrome'a birçok iyileştirme gönderdik" dedi ve ekledi: "Basit mod kaldırılıyor olsa da, Chrome'un mobil cihazlarda hızlı bir web sayfası yükleme deneyimi sunabilmesini sağlamaya kararlıyız."
Android için Chrome M100 sürümü 29 Mart'ta kararlı kanalda yayınlanacak, bu nedenle Basit mod o zamana kadar kullanılabilir durumda kalacak...
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