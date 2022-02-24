Google, Karanlık Modu Daha da Karartıp Gerçek Siyaha Geçiş Yapıyor!

9to5Google, kullanıcıların Google'ın yeni "zifiri karanlık modunu" görmeye başladığını bildirdi. Önceki karanlık mod, gözleri rahatlatan bir griydi, ancak Google, OLED ve AMOLED ekranlarda gerçekten kendini göstereceği tahmin edilebilecek gerçek siyaha (#000000) geçti.
Yeni tema henüz herkes için sunulmuş gibi gözükmüyor ancak aşamalı olarak sunulmakta olduğu görülüyor. Eğer yeni karanlık temaya geçiş yapmak istiyorsanız (tabii ki sizin için sunulmuşsa) ayarlarınızı şu şekilde değiştirebilirsiniz:
- 1.Hızlı ayarları açmak için sağ üst köşedeki dişli simgesini seçin.
- 2.Karanlık modu seçin.
Eğer koyu grinin yeterince koyu olmadığını düşünüyorsanız yeni siyah tema hoşunuza gidebilir. Ayrıca, OLED ekranlı cihazlarda pil ömründen biraz tasarruf etmek isteyenler için de bir kazanç olabilir. Ancak ne kadar pil ömründen tasarruf edebileceğiniz veya keskin görsel farkın değişime değip değmeyeceği henüz belli değil...
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