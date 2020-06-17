Chrome'dan Bir Tartışmalı Yenilik Daha Geliyor

Google, son zamanlarda URL çubuğunda görünen adresi basitleştirmek için bazı adımlar attı. Bunların bazıları (www kısmının gizlenmesi gibi) tartışmalara neden olmuştu, ancak sıradaki değişiklik varsayılan hale gelirse daha da ciddi olabilir.
Chrome'un geliştirme sürecine yönelik Dev ve Canary yapılarında keşfedilen değişikliğe göre firma, ziyaret ettiğiniz sitenin yalnızca alan adını göstermeyi deniyor. Bunun etkin olması için flags sayfasındaki yeni bir seçeneği etkinleştirmeniz (Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref) gerekiyor.
Seçenek etkin olduğunda, örneğin bu haberi okurken adres çubuğunda sadece chip.com.tr'yi görüyorsunuz. URL'nin tamamı, sadece çubuğa tıkladığınızda görüntüleniyor.
Flags sayfasındaki bir başka ayar olan Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref on Hover'ı etkinleştirirseniz, tam URL'yi fareyi çubuğun üzerine sürükleyerek görebiliyorsunuz. Üçüncü yeni seçenek olan Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref on Interaction etkin olduğunda, tam adresi sayfayla etkileşimde bulunduktan sonra görüyorsunuz.
Firma "https://" ve "https://www" ibarelerini adres çubuğunda gizlemeye başladığında ciddi bir tepki oluşmuştu. Bu değişiklik eğer varsayılan olarak sunulursa, yeni bir tartışma başlayabilir.
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