Chrome'un Çok Fazla RAM Tüketme Sorunu Bitiyor

Chrome, en çok şikayet edilen sorunundan nihayet kurtuluyor. Google, tarayıcısı için çok yakında, Microsoft Edge'den örnek aldığı bir RAM tasarruf işlevini kullanıcılarına sunacak.

Chrome'e RAM Tasarruf İşlevi Yolda

Kaynak tüketimi yüksek bir tarayıcı olan Chrome, yakında Windows 10 kullanıcılarına bu alanda önemli bir iyileştirme sunacak.

WindowsLatest'in elde ettiği bilgiye göre bir Google mühendisi, Microsoft Edge'de RAM kullanımını azaltmaya yarayan bir tekniğin Chrome'da da kullanılacağını söyledi. "Segment Yığını" adlı bu yöntem, Microsoft'un verilerine göre RAM kullanımını yüzde 27 azaltıyor.

Geliştirmelerin etkisi, sistemden sisteme büyük oranda değişiyor. Testler, tarayıcı ve sistem işlemlerinde bazı durumlarda "yüzlerce MB" tasarruf sağlanabildiğini gösteriyor. Mühendise göre "çoklu çekirdekli" sistemler, daha fazla tasarruf edebiliyor.

RAM miktarı kısıtlı olan sistemlerin veya çok sayıda sekmeyle çalışan kullanıcıların faydalanacağı yeni işlevin yakında Chrome'a ulaşacağı belirtiliyor.

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