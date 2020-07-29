Chrome'a "Daha Sonra Oku" İşlevi Geliyor

Chrome'un Canary yapılarında keşfedilen bir seçenek, Google'ın sekmeleri daha sonra okumak için kaydetmeye yarayacak bir işlev üzerinde çalıştığını gösterdi.

Chrome'a "Daha Sonra Oku" İşlevi Geliyor

Keşiflere göre Google, sekmeleri daha sonra açmak üzere saklamanızı sağlayacak bir "Daha sonra oku" işlevi üzerinde çalışıyor.

Chrome Canary'nin deneysel ayarları arasında bulunan işlevi etkinleştirmek, henüz hiçbir şey yapmıyor. Buradan işlevin henüz ilk aşamalarda olduğu anlaşılıyor. Firefox, benzer bir işlevi Pocket ile sunuyordu. Edge'in eski sürümünde ise "sekmeleri kenara ayırma" işlevi, benzer bir işlevsellik sunuyordu.

Deneysel ayar, chrome://flags altında bulunan "Read Later" seçeneği ile "etkin" hale getirilebiliyor. Ancak az önce söylediğimiz gibi bu ayarı etkinleştirmenin herhangi bir etkisi olmuyor. Ayarın açıklamaları, işlevin "sekmeleri daha sonrası için saklamaya yaradığını" söylüyor.

"Daha sonra oku" işlevinin tam olarak nasıl çalışacağı merak konusu. Firma, işlevi gelecekte G Suite verimlilik paketiyle bir araya getirerek kurumsal kullanıcıların da ilgisini çekebilir.

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