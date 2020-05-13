Galaxy Note 20 Ultra, Hiç Gerçek Olmayabilir

Bu sene yeni bir "Galaxy Note 20 UItra" ile tanışacağımız iddiaları, önemli bir kaynağın açıklamasıyla suya düştü.

Galaxy Note 20'nin Ultra Modeli Olmayabilir

Samsung'un beklenen Galaxy Note 20 serisiyle ilgili yeni sızıntı, bu sene bir Ultra modelinin sunulmayacağını söylüyor. Galaxy Note 10'un veya Note 9'un da Ultra modeli yoktu, ancak Galaxy S20 Ultra'dan yola çıkılarak bir Note 20 Ultra'nın geleceği iddia ediliyordu.

Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) kurucusu ve CEO'su Ross Young, Koreli firmanın bir Galaxy Note 20 Ultra üzerinde çalışmadığını iddia etti. Young'a göre Samsung, bu sene sadece Galaxy Note 20'yi ve Galaxy Note 20 Plus'ı tanıtmayı planlıyor.

Note 20 Plus'ın bazı özelliklerini de sıralayan Young'a göre telefon, 6,87 inç AMOLED ekranla gelecek ve 3906 x 1444 piksel çözünürlük, 497ppi piksel yoğunluğu sunacak. Young'ın verdiği bilgilere göre ekran 120Hz tazeleme hızına sahip olacak ve LTPO'yu kullanacak.

Samsung'un Note 20 Plus'ta değişken tazeleme oranını da kullanacağı, bu sayede "120Hz'i en düşük güç tüketimiyle sunacağı" iddia ediliyor. Bu gerçek olursa 120Hz'in neden olduğu yüksek pil tüketimi, bir miktar telafi edilebilir.

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