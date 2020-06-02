Chrome Eklenti Sayılarından Garip Sorun: Gerçeği Yansıtmıyor

Chrome Web Store'daki sahte indirme sayıları sorunu devam ediyor. Tek başına bu soruna karşı savaşan bir geliştirici, bazı eklentilerin şüpheli bir şekilde popüler hale geldiğini söylüyor.
Geliştirici Julio Marin Torres, indirme sayıları gerçeği yansıtmayacak biçimde yüksek olan Chrome eklentilerinin, kullanıcıları gelecekte reklam yağmuruna tutabileceğini söylüyor. AdBlocker for YouTube uygulamasını örnek gösteren Torres, eklentinin her sayfaya bir JavaScript kodu eklediğini, bu kodun reklam göstermeye yönelik gibi göründüğünü belirtiyor. Torres'e göre bu kod, gelecekte daha zararlı bir amaçla da kullanılabilir.
Torres'in yayınladığı indirme sayıları şüpheli eklenti listesinde 80'den fazla Chrome eklentisi bulunuyor. Örneğin bu listedeki Fortnite New Tab & Wallpapers Collection eklentisi bir milyondan fazla kez indirilse de, bir tane bile yoruma sahip değil. Bir başka eklenti olan Naruto Wallpaper HD Custom New Tab'ın bir günde 223.000'den fazla kullanıcı kazanması da oldukça şüpheli görünüyor.
Bu durumun etik davranmayan, sayıları şişirmek için sanal makineler kuran geliştiriciler tarafından ortaya çıkarıldığına inanılıyor. Torres, sahte kullanıcı alış ve satışlarının kötü niyetli geliştiriciler, firmalar, suç örgütleri ve bot çiftlikleri arasında yapıldığını ileri sürüyor.
Google, geçmişte sorunla ilgili bazı önlemler alsa da Torres'e göre sorun zamanla daha da kötüleşti. Henüz gelişmelerle ilgili bir açıklama yapmayan Google'ın Web Store'un itibarını korumak için fazla gecikmeden harekete geçmesinin gerektiği açık.
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