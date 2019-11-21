Chrome for Android'in Sorunu Çözüldü

Chrome'un Android sürümünde rahatsız edici bir sorun haline gelen özellik, artık eskisi kadar sinir bozmayacak!

Chrome for Android'in Bir Sorunu Çözüldü

Google, Chrome'un Android sürümünün site bildirimlerini sinir bozucu olmaktan çıkaracak deneysel bir işlevi hizmete sundu.

Web tarayıcısı, bu tür bildirimlerin nasıl görüneceğini kişiselleştirmeye bir miktar izin veriyordu. "Daha sessiz bildirim izin istekleri / Quieter notification permission prompts" adlı yeni seçenek ise telefon veya tabletinde Chrome Canary'yi kullananlara görünüyor. chrome://flags adresinden etkin hale getirilebilen ayar, Chrome Canary 80.0.3969.0 ve üzeri sürümlerde bulunuyor ve önceki bildirimlere kıyasla daha az rahatsız eden bir bildirim almanızı sağlıyor.

"Force heads-up notifications" seçeneğini seçtiğinizde web sitesinin bildirim verebileceğine dair belirgin kutucuk görüyorsunuz. "Force mini-inforbars" seçeneği ise ekranın alt tarafında küçük bir mesajın görüntülenmesini sağlıyor. Bu bölüme dokunarak ayarı değiştirebiliyor veya bildirimi yok sayabiliyorsunuz.

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