Android'de Oyunları İndirmeden Oynama Dönemi Başlıyor

Koronavirüs sebebiyle bu sene düzenlenecek olan Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC 2020) iptal edilmiş ve bu nedenle teknoloji şirketleri geliştirdikleri oyun duyurularını bağımsız olarak kendi başlarına düzenledikleri online tanıtımlar ve diğer etkinliklerle yapma yoluna gitmişlerdi. Hatta geçtiğimiz hafta bunlardan Facebook, yeni Oculus VR oyunlarını duyurmuştu. Şimdi de Google, Android ve Play ekiplerinin, geliştiricilerin oyunlarını Google çatısı altında geliştirmelerine yardımcı olacak yeni bir dizi duyuruda bulundu.
Google, geliştiricilere mobil oyun geliştirebilmeleri için bir dizi yeni Android aracını bir arada sunuyor. Bunlar arasında yenilenmiş Android Stüdyo Sistem İzleme Profili, Visual Studio için yeni bir eklenti ve oyunun oluşturulma aşamaları ile GPU ölçümleri hakkında ayrıntılı bilgileri görebilmeleri için bir Android GPU Denetleyicisi bulunuyor.
Öte yandan geliştiricilerin daha fazla cihaza ve kullanıcıya ulaşabilmesi için birkaç yeni yol üzerinde de çalışan Google, oyuncuların oyunlara daha hızlı girebilmeleri için de çalışmış. Artık oyuncular, marketten indirdikleri bir oyunu, henüz yüklenmesi bitmeden oynayabilecekler. Bunu oyun konsollarındaki gibi düşünebiliriz.
Mesela PlayStation'da da indirilen içeriklerde, oyunun çalışması için gerekli bir bölüm bulunuyor. Bu kısım indirildikten sonra oyuncu oyuna girebiliyor, kalan dosyalar ise arkadan indirilmeye devam ediyor. Google, oyun boyutlarının bir hayli artmaya başlamasıyla böyle bir karar almış olsa gerek. Zira bazı oyunların indirilmesi için çok fazla vakit gerekebiliyor.
Bu arada bu yaz itibariyle Crytek'in CRYENGINE oyun motorunun da Android desteğine sahip olacağı bilgisini de verelim.
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