Android'de Oyunları İndirmeden Oynama Dönemi Başlıyor

Google, oyunculara bir dizi yeni araç sundu. Bunlar arasında oyun geliştiricilere olduğu kadar oyunculara da seçenekler yer alıyor. Hatta oyuncular, artık oyun oynamak için inmesini beklemek zorunda kalmayacak.