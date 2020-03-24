Microsoft, Chrome ve Edge'de Yaşanan Takılarak Kaydırmayı Çözecek

Microsoft'un hem Edge, hem de Chrome'a ulaşacak bir yeni geliştirme üzerinde çalıştığı ortaya çıktı

Microsoft, Takılarak Kaydırmayı Çözecek

Microsoft, yenilediği web tarayıcısı Edge üzerinde çalışmaya devam ediyor. Firma şimdi sayfaları daha akıcı bir biçimde kaydırmanızı sağlayacak bir değişiklik yaptı.

Değişikliğin sadece Edge'de değil, aynı motoru kullanan Chrome web tarayıcısında da yer bulabileceği anlaşılıyor. Windows Latest'in keşiflerine göre Microsoft, değişikliği Edge'in Canary ve Dev ön izleme yapılarında deniyor. Değişikliğin açıklamalarına göre kaydırma çubuğu, ana işlem meşgul olsa bile kullanılabiliyor. Teknik olarak bu, kaydırma işleminin ana iş parçacığından "impl" iş parçacığına taşınmasıyla gerçekleşiyor.

Teknik ayrıntıları öğrenmenin çoğu kullanıcı için bir anlamı yok, ancak değişiklik sonrasında kaydırma işleminin daha tepkisel ve akıcı çalışmasını bekleyebilirsiniz. Değişiklikler Chromium projesinde yapıldığından, diğer Chromium tabanlı web tarayıcıları da geliştirmeden faydalanabilecek.

Bu arada Microsoft'tan bir yazılım mühendisi, kaydırmayla ilgili geliştirmelerin Chrome Canary 82.0.4072.0'de yer aldığını doğruladı. Son olarak Microsoft Edge'de yapılacak bir başka sevindirici geliştirme, Bing yerine başka bir varsayılan arama motoru kullanabilmek olacak.

Yenilikler Edge kullanıcılarını memnun edecek olsa da, Microsoft'un tarayıcısının gizlilik konusunda rakiplerinin gerisinden gelen bir araştırma henüz ortaya çıkmıştı.

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