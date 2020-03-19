Corona Virüsü, Chrome'u durdurdu

Google, "virüs salgını nedeniyle evden çalışanlar için" Chrome ve Chrome OS'a bir süre yeni işlev eklemeyeceğini söyledi. Evden çalışanlarla yeni işlev eklemeyi durdurmanın alakası ise tam olarak belli değil.
Firma, bir tweet ile yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Değişen çalışma zamanlamaları nedeniyle, yaklaşan Chrome ve Chrome OS sürümlerini duraklatıyoruz. Amacımız, (bu tarayıcıların) herkes için istikrarlı ve güvenli olmasını sağlamak. Chrome 80'e dahil edilecek güvenlikle ilgili güncellemelere öncelik vereceğiz. Bizi izlemeye devam edin."
Chrome'u izlemeye devam edeceğimizden (ve onun da bizi yakından izlediğinden) şüphe yok. Google'ın bug'lara karşı önlem alması iyi bir gelişme olsa da, bunu neden her zaman yapmadığı tartışılabilir.
Firma, "çalışanları tek merkezde değilken tarayıcının tutarlılığını sağlayıp yeni işlevler eklemenin zor olduğunu" da söyledi. Firmanın yeni işlevler içeren güncellemeleri ertelemesinin asıl nedeni, bu olabilir.
Chrome ve Chrome OS'un güncellemeleri ne zaman almaya devam edeceği açıklanmadı.
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