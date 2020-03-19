Corona Virüsü, Chrome'u Durdurdu

Google, Corona Virüsü nedeniyle pek çok şirketin evden çalışmaya başlaması sonrasında, tarayıcısı Chrome için, bir süre güncelleme yayınlamayacağını açıkladı.

Corona Virüsü, Chrome'u durdurdu

Google, "virüs salgını nedeniyle evden çalışanlar için" Chrome ve Chrome OS'a bir süre yeni işlev eklemeyeceğini söyledi. Evden çalışanlarla yeni işlev eklemeyi durdurmanın alakası ise tam olarak belli değil.

Firma, bir tweet ile yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değişen çalışma zamanlamaları nedeniyle, yaklaşan Chrome ve Chrome OS sürümlerini duraklatıyoruz. Amacımız, (bu tarayıcıların) herkes için istikrarlı ve güvenli olmasını sağlamak. Chrome 80'e dahil edilecek güvenlikle ilgili güncellemelere öncelik vereceğiz. Bizi izlemeye devam edin."

Chrome'u izlemeye devam edeceğimizden (ve onun da bizi yakından izlediğinden) şüphe yok. Google'ın bug'lara karşı önlem alması iyi bir gelişme olsa da, bunu neden her zaman yapmadığı tartışılabilir.

Firma, "çalışanları tek merkezde değilken tarayıcının tutarlılığını sağlayıp yeni işlevler eklemenin zor olduğunu" da söyledi. Firmanın yeni işlevler içeren güncellemeleri ertelemesinin asıl nedeni, bu olabilir.

Chrome ve Chrome OS'un güncellemeleri ne zaman almaya devam edeceği açıklanmadı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Google İlkbahar mevsimini Doodle yaptı!
BİM 20 Mart 2020 kataloğunda uygun fiyatla HP Notebook sürprizi
MEB duyurdu: Sürücü kursu sınavları ertelendi
19 Mart 2020 A101 kataloğunda neler var? İşte teknolojik ürünler
Günün En çok Okunanları
İşte Nintendo Switch'e Çıkacak Yeni 22 Oyun!
Chrome'a İki Yeni İşlev Daha Geliyor
Bilim dünyasından şaşırtan keşif: Dinozorlar zamanında günler daha kısaydı
LG'den Q60 Kazandıran Yarışma
Hacker'lar, Corona Virüsü Üzerinde Test Yapan Hastaneye Saldırdı

 

 