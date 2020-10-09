Chrome'a Önemli Yenilik: HTTP/3 ve IETF QUIC Desteği Geldi!

Google, blog gönderisinde yaptığı duyuruda Chrome web tarayıcısına HTTP/3 desteğini eklemeye başladığını söyledi. HTTP3, aktarım protokolü olarak QUIC'i kullandığından bir dizi performans geliştirmesi sunacak.
İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF) tarafından 2015'te tanıtılan HTTP/2'nin önemli yeniliklerinden bir tanesi multiplexing (çoğullama) olarak tanımlanan işlev idi. Ancak bunun için TCP protokolü kullanıldığından, kayıp paketler gecikmelere yol açabiliyordu. QUIC'e geçen HTTP/3, veri aktarımı sürecini geliştirerek kayıp paketlerin etkisinin kısıtlı olmasını sağlayacak.
QUIC ilk olarak Google tarafından geliştirilse de, bir süredir IETF'nin elinde ve ilk haline kıyasla oldukça farklı. Google, bugüne kadar sadece kendi QUIC sürümünü destekliyordu ve IETF, kendi sürümü üzerinde çalışıyordu ancak bu değişiyor. Google, IETF QUIC'in "TCP üzerinden TLS 1.3 üzerinden HTTPS'yi ciddi derecede geçtiğini" söylüyor. Örneğin Google arama sayfasındaki gecikme yüzde 2 düşüş gösterirken YouTube'un yeniden tamponlama süresi yüzde 9 azalıyor.
Bundan dolayı Google, kendi tarayıcısında IETF QUIC'i etkinleştiriyor. Bu değişiklik sonucunda kullanıcıların yüzde 25'i, bugünden itibaren işlevi etkinleştirmiş olacak. Daha da yüksek performans vadeden IETF QUIC 0-RTT'nin daha sonra hazır olacağı belirtiliyor.
Henüz tamamlanmayan HTTP/3 standardının web tarayıcılarında ne zaman tam olarak tamamlanmış olarak sunulacağı belli değil.
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