YouTube'da "Kimlik Kontrolü" Zamanı: Yaş Denetlemesi Sıkılaştırılıyor

YouTube, yaş doğrulama işlevini Avrupa çapında daha sıkı bir hale getiriyor ve yeni yaş doğrulama işlevlerini devreye alıyor.

YouTube, Yaş Denetlemesini Sıkılaştırıyor

YouTube, Avrupa'da yaş doğrulama gereksinimlerini genişlettiğini duyurdu. Buna göre Avrupa'da yaşayan bazı kullanıcıların yaş kısıtlamalı videoları açmadan önce yaşlarını doğrulamaları gerekecek.

YouTube, değişikliği açıkladığı blog gönderisinde yaş doğrulama ilkesinin Avrupa Birliği'nin Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi'ne uyum gereğince uygulandığını söyledi. Bu kapsamda Avrupa'daki bazı kullanıcılar, yaşı YouTube tarafından doğrulanamaması halinde bir kanıt göndermeleri gerekecek. Bu kanıtlar içerisinde 18 yaşın üzerinde olduğunuzu gösteren kimlik kartınızın bir görüntüsü veya kredi kartınız yer alıyor.

Değişiklik aynı zamanda YouTube'un yaşa yönelik otomatik olarak uygulayacağı kısıtlamaların bir parçası. Firma, değişikliklerin önümüzdeki aylarda daha çok videoyu "yaş kısıtlamalı" hale getireceğini söylüyor. Bu değişiklikler, içeriğin yaşa hassas olduğunu algılamak üzere makine öğrenimi destekli bir teknolojiden faydalanacak.

Videolarının yanlışlıkla yaş kısıtlı olarak değerlendirildiğini düşünen içerik oluşturucular, YouTube'un kararına itiraz edebilecekler. Değişiklikler, YouTube Partner Program'a dahil olanların gelirlerini pek etkilemeyecek çünkü bu tür videolarda zaten neredeyse hiç reklam gösterilmiyor.

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YouTube'da "Kimlik Kontrolü" Zamanı: Yaş Denetlemesi Sıkılaştırılıyor

 

 