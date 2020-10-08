Samsung Galaxy Cihazınız Android 11'e Güncellenecek mi?

Samsung gibi her sene birçok telefon tanıtan üretici için yeni Android sürümlerini sunmak, kısa süren bir iş değil. Öyle ki, bazen Samsung güncellemeleri cihazlarına getirmeye çalışırken Google'ın yeni bir Android sürümü tanıttığını görebiliyoruz.
Bu durum bu sene de yaşandı ve bazı Galaxy telefonlar daha Android 10'u beklerken Android 11 konuşulmaya başlandı bile. Android 11'in Samsung telefonlara One UI 3.0 ile birlikte gelmesi bekleniyor ancak hangi yenilikleri getireceği konusunda bir bilgi yok. En azından hangi Samsung telefon ve tabletlerin Android 11'e güncelleneceğini tahmin etmek zor değil.
Samsung'un iki büyük Android güncellemesi ve amiral gemileriyle bazı orta seviye telefonlar için üç büyük güncellemesi ilkesi göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdaki cihazların Android 11'e güncellenmesi beklenebilir. Benzer şekilde cihazınız, kutusundan Android 9 veya Android 10 ile çıktıysa, Android 11 güncellemesinin gelmesini bekleyebilirsiniz.
- Galaxy A01
- Galaxy A10
- Galaxy A10e
- Galaxy A10s
- Galaxy A11
- Galaxy A20
- Galaxy A20e
- Galaxy A20s
- Galaxy A21
- Galaxy A21s
- Galaxy A30
- Galaxy A30s
- Galaxy A31
- Galaxy A40
- Galaxy A41
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A50
- Galaxy A50s
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A60
- Galaxy A70
- Galaxy A70s
- Galaxy A71
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A80
- Galaxy A8s
- Galaxy A90 5G
- Galaxy M01
- Galaxy M11
- Galaxy M21
- Galaxy M30s
- Galaxy M31
- Galaxy M31s
- Galaxy M40
- Galaxy M51
- Galaxy Xcover 4s
- Galaxy Xcover FieldPro
- Galaxy Xcover Pro
- Galaxy S10e / S10 / S10+ / S10 5G
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10 / Note 10+ (LTE/5G)
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra
- Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra (LTE/5G)
- Galaxy S20 FE
- Galaxy Fold (LTE/5G)
- Galaxy Z Flip (LTE/5G)
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Tab S5e
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab S7 / Tab S7+
- Galaxy Tab A 10.1 2019
- Galaxy Tab A 8.0 2019
- Galaxy Tab A7
- Galaxy Tab Active Pro
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