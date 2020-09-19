Microsoft Edge, Parola Bulma Derdini Bitirecek Yeni Bir Özelliği Deniyor

Tüm hesaplarınızı güçlü birer parolayla korumanız, bir parola yöneticisi olmadığında kolay bir iş değil. Chrome web tarayıcısını kullananlar, tarayıcının yeni hesaplar için parola oluşturmayı önerdiğini farkında. Şimdi ise Microsoft, kendi web tarayıcısı Edge'e benzer bir işlev getirmek için testlere başladı.
Edge'in Canary / Dev yapılarında bulunan "Güçlü parolalar öner" (Suggest Strong Passwords) seçeneği, çevrimiçi hesaplarınız için yeni parolalar oluşturmanıza izin veriyor. İşlevi etkin hale getirmek için Edge'de Ayarlar'ı açmanız, Profiller'e tıklamanız ve Parolalar sekmesine gitmeniz gerekiyor. Burada "Güçlü parolalar öner" ayarını işaretlediğinizde Edge, algıladığı parola alanları için size otomatik olarak parola oluşturmayı önerecek.
Tarayıcınızla bütünleşik bir parola oluşturucu kullanmak pratik olsa da bir parola yöneticisi kullanıyorsanız, bu işlevlere muhtemelen zaten sahipsiniz demektir.
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