Chrome'dan, Sekmelerle Boğuşmamızın Önleyecek Yeni Özellik

Google, Chrome'da müzik dinlemeyle ilgili bir değişiklik yaparak, sekmeler arasında dolaşmaya gerek kalmadan müziği kontrol etmenize izin verecek. Yeni "yüzer kontrol paneli" ile medya dosyasını yürütebilecek, durdurabilecek, duraklatabilecek ve atlatabileceksiniz. Chrome'da ilk olarak haziranda keşfedilen işlev, şimdi XDA Developers tarafından bir flag (deneysel işlevleri etkinleştirmek için kullanılan bir işlev) yoluyla etkinleştirilebildi. Flag olarak sunulan her seçenek, Chrome'un bir parçası haline gelmiyor ancak bu işlevdeki ilerleme, iyi yönde bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Chrome'un medya düğmeleriyle yaptığı deneylere daha önce de şahitlik etmiştik. Firma, geçen sene araç çubuğuna bir "Yürüt" düğmesi eklemişti. Bu düğme sayesinde sayfada ilgili düğmeyi bulmanıza gerek kalmıyordu. Yeni işlevin farkı ise, sunulan kontrollerin sekmeler arasında sizi takip etmesi. Yani örneğin bir Google Sheet üzerinde çalışırken, bir başka sekmedeki müziği atlatmanız mümkün olacak.
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