Chrome'a Telefon Numarası Gönderme İşlevi Geliyor
Chrome'un yeni özelliği sayesinde, PC'nizde internette gördüğünüz numaraları çevirmek için artık telefonunuzu elinize almanıza bile gerek kalmayacak.
Google, bilgisayarın başındayken monitörde gördüğünüz telefon numaralarını cep telefonunuza göndermenizi sağlayan bir işlevi test ediyor.
Telefonla internette dolaşırken bir telefon numarası gördüğünüzde, web adresi açar gibi numaraya dokunup, ardından ara düğmesine dokunarak arama yapabiliyorsunuz. Ancak masaüstünde aynısını yapmak mümkün olmuyor. Yeni seçenek, PC monitöründe gördüğünüz telefon numarasını tekrar yazmaya gerek kalmadan telefona göndermenizi sağlıyor. Chrome 78 betada bulunan işlev, yeni cihazdan cihaza sekme gönderme işlevine benzer bir biçimde çalışıyor.
Masaüstü Chrome'da bir telefon numarası gördüğünüzde bu numaraya tıklayıp yeni "Cihazlarınızdan arayın" menüsünü kullanarak, bağlı telefonlarınızdan birine numarayı gönderebiliyorsunuz. Web sayfasında telefon numarası üzerine köprü eklenmemiş olsa bile sağ tıklayarak aynı seçeneğe ulaşabiliyorsunuz.
Numara telefona ulaştığında, tek bir dokunuşla arama yapabiliyorsunuz. İşlev varsayılan olarak açık bulunuyor, ancak isterseniz chrome://flags/#click-to-call-context-menu-selected-text adresini açıp "Enable click to call feature on desktop when a phone number is selected" seçeneğini değiştirerek devre dışı bırakabilirsiniz.
Beta aşamasındaki işlevin final sürüme ne zaman geleceği henüz belli değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın