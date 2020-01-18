Chrome Uygulamaları Bu Tarihlerde Veda Ediyor

Google, Chrome uygulamalarını farklı işletim sistemlerinde ne zaman kapatacağına dair planlarını açıkladı. Firma, Chrome uygulamalarını terk edeceğini ilk olarak 2016'da duyurmuştu.
Firma, Chrome uygulamaları 2013'te çıktığından bu yana web platformunun büyük bir aşama kaydettiğini söylüyor. Modern tarayıcıların ortaya çıkması ve Aşamalı Web Uygulamaları (PWA), firmaya göre web'in birçok ihtiyaca karşılık verebilecek hale geldiğini gösteriyor. Chrome uygulamaları kategorisi, 2017'de Google'ın web mağazasından kaldırılmıştı.
Şimdi ise firma, Mart 2020'den itibaren Chrome Web Store'un yeni Chrome uygulamalarını kabul etmeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte geliştiriciler, daha önce yükledikleri uygulamaları Haziran 2022'ye kadar güncelleyebilecekler. Haziran 2020 itibariyle Windows, Mac ve Linux'ta Chrome uygulaması desteği sona erecek. Bununla birlikte Chrome Enterprise ve Chrome Education Upgrade müşterileri, desteği bir süre uzatma seçeneğine sahip olacaklar.
Haziran 2021'de ise Chrome OS'taki Chrome uygulaması desteği tamamlanacak. Bu esnada NaCl, PNaCl ve PPAPI gibi önemli API'ların da ömrü tamamlanmış olacak. Dileyen müşteriler, desteği Haziran 2022'ye kadar uzatabilecekler. Chrome uygulamaları bu tarihten sonra hiç çalışmayacak.
Firma, geliştiricilere yönelik bir Chrome uygulamaları sayfasını yayınlamış durumda. Tüm bu tarihlerin sadece Chrome uygulamalarını (Chrome Apps) ilgilendirdiğini, Chrome eklentileriyle bir ilgisi olmadığını söyleyelim.
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