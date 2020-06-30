Chrome ve Firefox, TLS Sertifikaları Konusunda Apple'ı Takip Edecek

İnternetin güvenliğini sağlayan bir sistem, Apple'ın birkaç ay önceki kararı sayesinde değişiyor. Firma, Şubat 2020'de internet verilerini şifrelemekte kullanılan TLS sertifikaları için varsayılan gün sayısını 398 olarak belirlemişti. Şimdi ise Google ve Mozilla, yani internetin en önde gelen isimlerinden ikisi daha, bunun izinden giderek TLS sunucu sertifikası için izin verilen en uzun süreyi kısalttı.
TLS ilk ortaya çıktığında sertifikaların ömrü, sekiz sene idi. Bu süre, teknoloji firmalarının baskısıyla zamanla iki seneye düşürüldü. Siber saldırıların artması, web sitesi sayısının katlanarak artması sonucunda TLS'nin sunacağı güvenliğe olan ihtiyaç arttı. Süresi daha kısa TLS sertifikalarıyla hacker'ların işinin eskisinden daha zor hale geleceğine inanılıyor.
Değişiklikler sonrasında 1 Eylül 2020'de web tarayıcınızda göreceğiniz HTTPS hatalarının sayısı artabilir, ancak en azından Apple'a göre bağlantınız eskisinden daha güvenli olacak.
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