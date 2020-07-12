iPhone'un pil ömrü nasıl uzatılır? İşte pil ömrünü uzatan 7 öneri

iPhone telefonun pil ömrünü uzatmanın yollarını anlatıyoruz. Cebinizin şarj aletiyle dolaşmaktan bıktınız mı? Bu ipuçlarıyla pil ömrünü kolayca uzatın! Peki, iPhone'un pil ömrü nasıl uzatılır? İşte iPhone'un pil ömrünü uzatan 7 öneri