Chrome ve Safari Dahil Pek Çok Tarayıcının, Sözünü Tutmadığı Ortaya Çıktı

Dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcıları, çevrimiçi gizliliklerini koruma konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başladıkça, tarayıcılarında özel (ya da gizli) modu daha sık kullanmaya başladı. Bununla birlikte, VPNoverview tarafından yapılan yeni bir araştırma, Google Chrome ve Apple Safari ve Microsoft Edge dahil birçok popüler tarayıcıdaki özel modun, göründükleri kadar özel olmadığını bir kez daha ortaya koydu.
Google Chrome
Chrome kullanıcıları, Google'ın göz atma geçmişlerini, çerezleri, site verilerini ve formlara girilen bilgileri kaydetmediği gizli moda büyük olasılıkla aşinadırlar. VPNoverview'in araştırmasına göre, gizli mod etkinken, çevrimiçi etkinliğiniz ve konumunuz internet servis sağlayıcınız (ISS), işvereniniz, oturum açtığınız ve ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından yine de görülebiliyor.
Bununla birlikte, aynı zamanda, Chrome'un gizli modu, web hizmetlerinin, arama motorlarının veya İSS'lerin IP adresinizi, bir web hizmetini kullanırken etkinliğinizi ve bir web hizmetinde oturum açtığınızda kimliğinizi görmesine de olanak tanıyor.
Apple Safari
Safari ise, Apple cihazlarına yüklü geliyor olması nedeniyle dünya çapında en popüler ikinci tarayıcı. Chrome gibi, arama geçmişinizi kaydetmeyen özel bir tarama moduna da sahip. Safari'de de aynı şekilde, gizli modda bile bilgi paylaşımı söz konusu. Aynı şey, Microsoft'un Chromium tabanlı web tarayıcısı Edge'in "inPrivate" modu için de geçerli.
Sonuç olarak, çevrimiçi gizliliğinizi daha fazla korumak için anonim bir tarayıcı kullanabilirsiniz, ancak bir VPN kullanmak çok daha iyi bir seçim gibi görünüyor. Çünkü IP adresinizi değiştirmenize olanak tanıyor ve cihazlarınızdan gönderilen tüm veriler açık internetten geçmek yerine VPN sağlayıcısının tünellerinden karşı tarafa ulaşıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın