Chrome ve Safari Dahil Pek Çok Tarayıcının, Sözünü Tutmadığı Ortaya Çıktı

Güvenliğe önem veren kullanıcıların web tarayıcılarında kullandığı gizli mod, gerçekte ne kadar gizli? Yeni bir rapor, Chrome, Safari ve Edge gibi tarayıcıların, sözlerini pek tutmadıklarını bir kez daha ortaya koyuyor.