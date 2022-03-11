Ekran Kartı Fiyatları Her Geçen Gün Biraz Daha "Normalleşiyor"

Uzun zamandır değerinin çok üzerinde fiyatlarla satılan, kara borsaya bile düşen ekran kartları nihayet "normalleşme" sürecine girmiş gibi görünüyor.

11 Mart 2022 10:40

Levent Öztürk