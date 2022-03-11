Ekran Kartı Fiyatları Her Geçen Gün Biraz Daha "Normalleşiyor"

Grafik kartlarının fiyatları düşüş eğiliminde ve fiyat etiketlerinin önerilen seviyelere yaklaşması ile birlikte biraz normalleşiyor gibi görünüyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bazı istisnalar bulunuyor.
3DCenter tarafından derlenen rapora gör AMD grafik kartlarının (RX 6000 modelleri) fiyatları önerilen fiyatın %35 üzerinde ve Nvidia GPU'ları (RTX 3000 kartları) önerilen fiyatlarından %41 daha yüksek seviyede. Bu oranlar Almaya pazarından alınsa da, dünyanın farklı yerlerinde de benzer bir durum görülüyor.
Tabii ki bu durumun tamamen harika olduğunu söyleyemeyiz. Ama 2021 yılında bu oranın AMD için %100 ve Nvidia için %150 olduğu unutulmamalı.
Ayrıca, fiyat etiketleri Aralık 2021'den bu yana sürekli olarak düşüyor ve bunun da umut verici bir işaret olduğu kesin.
Yine de, bazı modeller hala fazlasıyla yüksek fiyatlara sahip. AMD cephesinde, sırasıyla önerilen fiyatlandırmanın %63 ve %55 üzerinde olan RX 6800 ve 6800 XT bunlara örnek gösterilebilir. Nvidia tarafında ise, önerilen fiyatın %60 üzerinde olan RTX 3070 ve her ikisi de %55 üzerinde olan RTX 3060 Ti ve 3080 bulunuyor.
2022'nin ikinci yarısında çip sıkıntısının azalmasının beklendiğini ve bu nedenle GPU tedarik sorunlarının ortadan kalkmaya başlayacağı tahminini göz önünde bulundurursak, iyimser tahminler yapmak mümkün. En azından hem AMD hem de Nvidia'nın tahmini bu yönde.
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