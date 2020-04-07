Corona Virüsü, Google'a Chrome Konusunda Geri Adım Attırttı

Google, yaşanabilecek sorunlara karşı Chrome'a gelen gizlilikle ilgili bir güncellemeyi erteleme kararı aldı.
Firma, üçüncü parti çerezlerle ilgili bir kısıtlama getireceğini şubat ayında söylemişti. Chrome 80'deki çerezlere yönelik değişiklikler, gizlilik ve güvenliği geliştirmeye odaklanıyordu. Bu kapsamda "SameSite" çerezlerine güvenlik zorunluluğu getirilmişti. Ancak Google, aradan geçen iki ayın ardından bu çerez yönetimi değişikliğini "Covid-19'dan kaynaklanan olağanüstü küresel durumdan dolayı" geri alıyor.
Değişikliğin amacı, farklı sitelerin sizi çerezler ile izlemesini engellemek ve buradaki açıkların kullanılmasının önüne geçmek idi. Ancak tüm web sitelerinin bu değişikliğe hazır olmadığı da biliniyordu. Küresel Corona virüsü salgını nedeniyle birçok kişi evden çalıştığından veya hiç çalışmadığından, firma bazı önemli hizmetlerin bu değişiklik için hazır olmadığını düşünüyor.
Bankacılık, sağlık, çevrimiçi gıda alışverişi ve devlet sitelerinin düzgün bir biçimde çalışabilmesi için çerezlerle ilgili değişiklikleri geri alıyor. Ancak bu geri çekme geçici olacak. Çerezlerle ilgili değişikliğin yaz aylarının ardından tekrar etkin hale getirilmesi planlanıyor.
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