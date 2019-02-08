Ciddi FaceTime Bug'ı, iOS 12.1.4 ile Onarıldı!
FaceTime'da çıkan ciddi güvenlik açığı, Apple'ın hızla yayınladığı iOS 12.1.4 güncellemesiyle ortadan kaldırıldı!
Apple, bekleneni yaptı ve Group FaceTime'daki başkalarını gözetlemeye izin veren açığı ortadan kaldıran bir güncelleme yayınladı. Apple aslında sorun için sunucu tarafında bir çözüm getirmişti ancak yayınlanan iOS 12.1.4 ile cihazlardaki sorun giderilmiş oldu.
Firma, FaceTime'daki sorunun ortaya çıkmasının hemen ardından grup görüşmelerini devre dışı bırakmıştı. Sonraki günlerde bir ABD'li çocuğun Apple'ı bu konuda bilgilendirdiği, Apple'ın ancak bir hafta sonra harekete geçtiği ve çocuğun ailesini bug avcılığı kapsamında ödüllendirdiği ortaya çıktı.
Here's Apple's new statement on the iOS 12.1.4 update that fixes FaceTime Group calls.
(And yes, Apple's going to both bounty Grant Thompson and his family for the bug, and make an extra contribution towards his education.)
Full text in description for accessibility. pic.twitter.com/HOtPa5UvhY— Rene Ritchie (@reneritchie) February 7, 2019
Apple sorunu çözmekte hızlı davrandı çünkü sorundan faydalanmak oldukça kolaydı. Bir arkadaşınıza FaceTime video araması yapmanız, telefon çalarken kendinizi ekleyerek çağrıyı bir konferansa dönüştürmeniz yetiyordu. Bu durumda karşı taraf cevap vermese veya çağrıyı reddetse bile, karşı tarafın sesini duyabiliyor, bazı durumlarda ön kamerasını izleyebiliyordunuz (kamerayı izlemek için çağrının güç düğmesiyle reddedilmesi gerektiği iddia ediliyor).
Apple'ın güvenlik notlarına göre güncelleme, Foundation, IOKit ve FaceTime'daki Live Photos'a yönelik, bu sorunla ilgisiz onarımlar da sunuyor. Güncellemeye dahil edilen yeni bir işlev bulunmuyor.
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