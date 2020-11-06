Ciddi Uyarı: Kullanmadığınız SSD ve USB Belleklerinizi Sakın Satmayın!

Artık kullanmadığınız SSD, disk veya USB belleğinizi satmadan önce tekrar düşünün. Zira bu iş, başınıza bela olabilir. Uzmanlar, kullandığınız diskleri satmamanız konusunda uyarıyor.

  • Ercan Uğurlu
Ciddi Uyarı: Kullanılmış USB Bellekleri Satmayın!

Abertay Üniversitesi'nden yeni raporu, kullanılmış depolama cihazlarının satımında güvenlik risklerinin ne kadar yaygın olduğunu ortaya koydu. Araştırma, öğrenci Hames Conacher liderliğinde tam 75 bin dosyanın 2'inci el USB sürücülerden kurtarılması çerçevesinde şekillenirken, Conacher bu depolama ürünlerini de online platformlardan satış aldığını açıkladı.

Conacher'in satın aldığı 100 depolama cihazından (USB bellekler ve SSD'ler) 98'i, boş görünmesine rağmen yalnızca 32'sinin içindeki veriler düzgün bir şekilde silinmiş. Geri kalanlarından silindiği sanılan dosyaları kurtarmayı başaran Conacher, böylece bu depolama birimlerinin satılmaması (ya da satılırken düzgün bir biçimde sıfırlanması) gerektiğini ortaya koymuş. Zira kurtarılan dosyalar arasında; banka hesap özetleri, şifreler ve vergi beyannameleri gibi son derece hassas kişisel bilgiler yer alıyor.

Bu nedenle eğer olur da bir gün kullandığınız bir SSD'yi veya USB'yi satmak isterseniz, içeriğini "gerçek anlamda" temizlediğinizden emin olmanız yararınıza var.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Brand Week İstanbul zamanı geldi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Kış lastiği ne zaman takılmalı? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
A101 5 Kasım 2020 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, bluetooth kulaklık imkanı
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Günün En çok Okunanları
En İyi 10 Ücretsiz Antivirüs Yazılımı - 2020
WhatsApp'a "Tatil Modu" Geliyor. Pek iWhatsApp tatil Modu Nedir?
Sophos Rapid Response Siber Saldırılara Karşı Cepheyi Genişletti
ARM'dan Intel ve AMD'yi Endişelendirecek Canavar Gibi Bir İşlemci
Ciddi Uyarı: Kullanmadığınız SSD ve USB Belleklerinizi Sakın Satmayın!

 

 