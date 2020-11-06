Ciddi Uyarı: Kullanmadığınız SSD ve USB Belleklerinizi Sakın Satmayın!

Abertay Üniversitesi'nden yeni raporu, kullanılmış depolama cihazlarının satımında güvenlik risklerinin ne kadar yaygın olduğunu ortaya koydu. Araştırma, öğrenci Hames Conacher liderliğinde tam 75 bin dosyanın 2'inci el USB sürücülerden kurtarılması çerçevesinde şekillenirken, Conacher bu depolama ürünlerini de online platformlardan satış aldığını açıkladı.
Conacher'in satın aldığı 100 depolama cihazından (USB bellekler ve SSD'ler) 98'i, boş görünmesine rağmen yalnızca 32'sinin içindeki veriler düzgün bir şekilde silinmiş. Geri kalanlarından silindiği sanılan dosyaları kurtarmayı başaran Conacher, böylece bu depolama birimlerinin satılmaması (ya da satılırken düzgün bir biçimde sıfırlanması) gerektiğini ortaya koymuş. Zira kurtarılan dosyalar arasında; banka hesap özetleri, şifreler ve vergi beyannameleri gibi son derece hassas kişisel bilgiler yer alıyor.
Bu nedenle eğer olur da bir gün kullandığınız bir SSD'yi veya USB'yi satmak isterseniz, içeriğini "gerçek anlamda" temizlediğinizden emin olmanız yararınıza var.
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