Samsung Galaxy Note 20 FE Sızdırıldı. Hem de Doğrudan Samsung Tarafından...

Samsung, Galaxy S20 Fan Edition (FE) sonrasında, yeni bir FE modeli daha hazırlıyor olabilir. Galaxy Note 20 FE, Samsung'un Brezilya sitesinde göründü!

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Kendi Sitesinde Note 20 FE'yi Sızdırdı

Samsung, kısa bir süre önce Galaxy S20'nin daha hesaplı bir modeli olarak Galaxy S20 FE'yi satışa sunmuştu. Şimdi de ortaya çıkan bazı bilgilere göre Güney Koreli şirket aynı yöntemi Galaxy Note 20 modeli için de uygulayacak.

Samsung'un Galaxy Note 20'nin daha hesaplı bir versiyonu olarak Galaxy Note 20 FE üzerinde çalıştığı bilgisi, şirketin Brezilya web sitesine konu olmuş. Samsung, Brezilya sitesinde bir bölümde açık açık "Galaxy Note 20 FE" adını telaffuz etmiş durumda. Fakat bu Samsung Galaxy S20 FE'ye atıfta bulunurken yapılan bir yazım hatası da olabilir.

Zira yazının devamında yazılanlar arasında Galaxy S20 FE adı geçiyor ve bahsedilen özellikler de Galaxy S20 FE'nin sahip olduklarından ibaret. Ancak Samsung'un Galaxy Note 20 FE sürümünü üretmemesi için pek neden yok. Daha doğrusu bu hamle şaşırtıcı olmaz. Zira S Pen içeren amiral gemisinin daha ucuz versiyonu kullanıcılar nezdinde fiyat olarak daha tercih edilebilir bulunmasına sebep olabilecekken, şirket ise rakipler karşısında elini kuvvetlendirebilir.

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