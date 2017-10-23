Çift Ekranlı Huawei Cihaz Geliyor!
Huawei CEO'su, merak edilen çift ekranlı cihazı hakkında bazı detayları açıkladı!
Yıllardır katlanan ekranlı telefonlar hakkında şeyler duyuyoruz, her firma sunumlarında kendi üretim süreçlerini gösteriyor, pek de uzak gelecekten görünmeyen şeyler sergiliyorlar. Bunlar insanlarda oldukça fazla merak uyandırsa ve heveslendirse de, görünüşe bakılırsa bu teknolojinin piyasaya çıkmasına hâlâ zaman var. 2017'nin sonuna geliyor olmamıza rağmen, eşsiz şekilli ekranlar hâlâ çok erken aşamalarındalar ve verilen sözlere yaklaşamadılar bile.
Bu hafta ZTE, çift ekranlı bir cihaz gösterdi. Cihaz normal bir cep telefonu gibi görünecek şekilde katlanabiliyordu, ama iki ekranını birleştirerek bir tane büyük ekrana da dönüştürebiliyordu. Evet, reklamda olan buydu. Ama aslında hâlâ iki ekran arasında bir kenar bulunuyor, yani iki ekran tam olarak birleşmiyor ve aralarında bir çizgi kalıyor. Samsung da piyasada bir ilk olma ihtimali olan bir şeyler üzerinde çalışıyor ama bu ZTE'nin Axon M cihazının ne zaman çıkacağına bağlı. Bir yandan Huawei de boş durmuyor.
Huawei'nin CEO'su Richard Yu'nun söylediğinden anlaşılanlara göre firma şu an ZTE'den duyduğumuz özellikleri taşıyan bir cihaz üzerinde çalışıyor, ama bazı geliştirmeleri de olacak. An itibariyle firmanın elinde çalışan bir örnek var ama daha iyi bir tasarım için iki ekran arasındaki küçük boşluğu ortadan kaldırmaları lazım. Bu ürünün ne zaman piyasaya çıkacağı ise belli değil.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın